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MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 - LGS sonuçları MEB e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? (meb.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ortaokul 8. sınıf öğrencileri için 3 Haziran'da gerçekleştirildi. Bu sınav, 973 yurt içi sınav merkezindeki 3,891 okulda toplam 62,663 salonda ve 11 yurt dışı sınav merkezindeki 35 salonda yapıldı. Peki LGS sonuçları MEB e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? Tercih kılavuzu yayınlandı mı? Yerleştirmeler nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:22 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:06
MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 - LGS sonuçları MEB e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? meb.gov.tr

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine liselere giriş için düzenlenen LGS'nin sonuçları için nefesler tutuldu. 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları bugün meb.gov.tr'den açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise tercihlerine başlayacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru, 80 dakikada yanıtlandı.

LGS birincisi kim oldu?
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024
LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS'ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...
LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? MEB ile 2024 LGS'ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? Adrese dayalı kayıt...
Okul puanı ile alan liseler hangileri 2024?
İL İL LGS OKUL SIRALAMALARI 2024
MEB LGS TERCİH KILAVUZU.|| LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya...

LGS SONUÇLARI

LGS sonuçları, açıklandı. Sonuçlar 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldı. Öğrencilere sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmedi.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

MEB SINAV SONUÇ SORGULAMA

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenci ve veliler, tercih işlemlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapabileceklerdir. Tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekecek. Tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından netlik kazanacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, liseleri tercih süreci bugünden itibaren 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK
Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

İLK EKRAN, YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki, yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, "mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

NAKİLLER, İKİ DÖNEM SÜRECEK
Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS TERCİHİ YAPACAK DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE "POZİTİF AYRIMCILIK"
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için "pozitif ayrımcılık" tanındı.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için, her 30 kontenjana 1 ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Buna göre, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

BOŞ KONTENJANLAR 22 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK
Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 28 Haziran-16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz 2024'te ilan edilecek.

2024 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

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