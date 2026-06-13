MEB 2026-2027 çalışma takvimi açıklandı! Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ve yarıyıl tatili hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre; yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak son zille tamamlanacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026, sömestr tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
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- Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yeni dönem 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Haziran 2027'de sona erecek.
- Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak, birinci dönem 22 Ocak 2027'de tamamlanacak.
- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
- Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat, ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
- Ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyon öğrencileri için rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak, 25 Haziran 2027'de sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.
ÖĞRETMENLER YENİ ÖĞRETİM YILINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
İLK KEZ OKULA BAŞLAYACAKLARA UYUM HAFTASI
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
5. VE 9. SINIFLAR İÇİN REHBERLİK DESTEĞİ
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.