MEB 2026-2027 çalışma takvimi açıklandı! Okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ve yarıyıl tatili hangi tarihte?

Ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyon öğrencileri için rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yeni dönem 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Haziran 2027'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

5. VE 9. SINIFLAR İÇİN REHBERLİK DESTEĞİ

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.