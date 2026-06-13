LGS puan hesaplama 2026: Kaç net kaç puan? 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
LGS 2026 bugün iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ve veliler puan hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Özellikle "LGS'de kaç net kaç puan getirir?", "3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" ve "400 puan için kaç net gerekir?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistemde puanlar yalnızca net sayısına göre değil standart puan ve ders katsayıları dikkate alınarak hesaplanıyor. İşte LGS puan hesaplamaya dair bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ders katsayıları LGS puanını nasıl etkiliyor?
LGS'de tüm derslerin puana etkisi eşit değil. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testleri daha yüksek katsayıya sahip olduğu için toplam puanda daha belirleyici oluyor.
2026 LGS ders katsayıları
|Ders
|Katsayı
|Türkçe
|4
|Matematik
|4
|Fen Bilimleri
|4
|T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|1
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1
|Yabancı Dil
|1
Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde yapılan her net diğer derslere göre puana daha fazla katkı sağlıyor.
Kaç net kaç puan getirir?
LGS'de puanlar her yıl değişebilse de geçmiş sınav sonuçlarına göre bazı net aralıkları için yaklaşık puan tahminleri yapılabiliyor.
Tahmini net-puan karşılıkları
|Net Sayısı
|Tahmini Puan
|50 Net
|320-370
|60 Net
|370-410
|70 Net
|410-450
|80 Net
|455-485
|85 ve üzeri
|480+
|90 Net
|500 tam puan
Öğrencilerin yalnızca puanlarına değil tercih döneminde belirleyici olan yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeleri gerekiyor.