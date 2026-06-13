LGS puan hesaplama 2026: Kaç net kaç puan? 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Ders katsayıları LGS puanını nasıl etkiliyor?

LGS'de tüm derslerin puana etkisi eşit değil. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testleri daha yüksek katsayıya sahip olduğu için toplam puanda daha belirleyici oluyor.

2026 LGS ders katsayıları

Ders Katsayı Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Yabancı Dil 1

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde yapılan her net diğer derslere göre puana daha fazla katkı sağlıyor.