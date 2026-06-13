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LGS puan hesaplama 2026: Kaç net kaç puan? 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

LGS 2026 bugün iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ve veliler puan hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Özellikle "LGS'de kaç net kaç puan getirir?", "3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" ve "400 puan için kaç net gerekir?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı sistemde puanlar yalnızca net sayısına göre değil standart puan ve ders katsayıları dikkate alınarak hesaplanıyor. İşte LGS puan hesaplamaya dair bilinmesi gerekenler.

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LGS puan hesaplama 2026: Kaç net kaç puan? 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından gözler puan hesaplamalarına çevrildi. Öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları üzerinden belirlenen netler standart puanlara dönüştürülerek nihai LGS puanını oluşturuyor. İşte LGS 2026 puan hesaplama sistemi, ders katsayıları ve net-puan ilişkisine dair merak edilen tüm detaylar.

LGS 2026 puanı nasıl hesaplanıyor?

LGS 2026 puanı nasıl hesaplanıyor?

LGS puanı yalnızca öğrencinin yaptığı netlere göre belirlenmiyor. Sınava katılan tüm adayların performansı dikkate alınarak standartlaştırılmış bir değerlendirme sistemi uygulanıyor.

LGS puanı oluşturulurken hangi aşamalar izleniyor?

LGS puanı oluşturulurken hangi aşamalar izleniyor?

  • Her ders için doğru ve yanlış sayıları belirlenir.
  • Ham puan yani net sayısı hesaplanır.
  • Netler standart puana dönüştürülür.
  • Ders katsayıları uygulanarak merkezi sınav puanı oluşturulur.

Bu nedenle aynı net sayısı her yıl farklı puanlara karşılık gelebilir.

LGS’de net hesaplama nasıl yapılır?

LGS'de net hesaplama nasıl yapılır?

Net hesaplaması, öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Boş bırakılan sorular hesaplamaya dahil edilmiyor.

Net hesaplama formülü

Net hesaplama formülü

Örneğin bir öğrencinin Türkçe testinde 17 doğru ve 3 yanlış cevabı varsa:

17 - (3 ÷ 3) = 16 net

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı değerlendirme sistemine göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabın puan değerini düşürüyor. Bu nedenle öğrencilerin emin olmadıkları sorularda dikkatli hareket etmeleri önem taşıyor.

Boş bırakılan sorular ise net hesabını etkilemiyor.

Ders katsayıları LGS puanını nasıl etkiliyor?

Ders katsayıları LGS puanını nasıl etkiliyor?

LGS'de tüm derslerin puana etkisi eşit değil. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testleri daha yüksek katsayıya sahip olduğu için toplam puanda daha belirleyici oluyor.

2026 LGS ders katsayıları

DersKatsayı
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde yapılan her net diğer derslere göre puana daha fazla katkı sağlıyor.

400 puan için kaç net gerekli?

400 puan için kaç net gerekli?

Geçmiş yıllardaki veriler incelendiğinde yaklaşık 65 ila 70 net yapan öğrencilerin 400 puan seviyesine ulaşabildiği görülüyor. Ancak sınavın zorluk derecesi ve genel başarı ortalaması bu rakamları değiştirebiliyor.

400 puan için tahmini net dağılımı:

  • Türkçe: 15-17 net
  • Matematik: 12-15 net
  • Fen Bilimleri: 13-15 net
  • İnkılap Tarihi: 7-8 net
  • Din Kültürü: 7-8 net
  • İngilizce: 7-8 net
LGS’de kaç net kaç puan getirir?

Kaç net kaç puan getirir?

LGS'de puanlar her yıl değişebilse de geçmiş sınav sonuçlarına göre bazı net aralıkları için yaklaşık puan tahminleri yapılabiliyor.

Tahmini net-puan karşılıkları

Net SayısıTahmini Puan
50 Net320-370
60 Net370-410
70 Net410-450
80 Net455-485
85 ve üzeri480+
90 Net500 tam puan

Öğrencilerin yalnızca puanlarına değil tercih döneminde belirleyici olan yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

Okul başarı puanı LGS’ye ekleniyor mu?

Okul başarı puanı LGS'ye ekleniyor mu?

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okul notlarının LGS puanına etkisi. Merkezi yerleştirmelerde okul başarı puanı doğrudan LGS puanına eklenmiyor.

Ancak iki öğrencinin merkezi sınav puanının tamamen eşit olması durumunda okul başarı puanı sıralamayı belirleyen kriterlerden biri olarak değerlendirilebiliyor.

LGS'ye ulaşım ayarı!
LGS puan hesaplama adımları

LGS 2026 puanı; net sayıları, standart puan hesaplaması ve ders katsayıları dikkate alınarak belirleniyor. Özellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yüksek katsayıları nedeniyle puan üzerinde daha büyük etkiye sahip.

Öğrencilerin sonuçları değerlendirirken yalnızca puana değil yüzdelik dilimlerine de odaklanmaları tercih sürecinde daha sağlıklı karar vermelerini sağlıyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA, İHA ve Takvim arşivden servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim