MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Malatya'da okullar ne zaman açılacak? 10 il için tarih belli oldu!

Bakan Özer, '1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz.' ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE (10 İLDE) OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye genelinde depreme ara verilmişti. 71 ilde eğitim 20 Şubat'tan itibaren normale dönerken deprem olan bölgelerde henüz okullar açılmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki 10 ilde okulların 3 kategoride açılacağını duyurdu. Özer yaptığı açıklamada "Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.