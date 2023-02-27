MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Malatya'da okullar ne zaman açılacak? 10 il için tarih belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Okullarda 2. dönem henüz başlamamışken deprem nedeniyle tatil duyurusu yapıldu. Bu noktada okulların hangi illerde ne zaman açılacağı merak ediliyor. 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Depremden etkilenen 10 ilde de ne zaman açılacağı belli oldu. İşte detaylar...
MALATYA'DA DEPREM!
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bugün de Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti. Gözler MEB'e çevrildi. Peki okullar ertelendi mi?
MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?
Son olarak bir önceki gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılacağı tarihin değiştiğini duyurdu. Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." demişti.
Yapılan yeni açıklamaya göre Adana'da okulların açılacağı tarih 13 Mart'a ertelendi.