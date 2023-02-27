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    • Eğitim
    • 27.02.2023 12:21
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    • 27.02.2023 12:23
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    MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Malatya'da okullar ne zaman açılacak? 10 il için tarih belli oldu!

    Malatya'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak sorusu son depremlerin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta, 20 Şubat'ta Hatay'da, 27 Şubat'ta da Malatya'da deprem meydana geldi. Peki deprem bölgesi 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Malatya'da okullar tatil mi? İşte son dakika MEB açıklamaları...

    MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Okullarda 2. dönem henüz başlamamışken deprem nedeniyle tatil duyurusu yapıldu. Bu noktada okulların hangi illerde ne zaman açılacağı merak ediliyor. 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Depremden etkilenen 10 ilde de ne zaman açılacağı belli oldu. İşte detaylar...

    MALATYA'DA DEPREM!

    Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bugün de Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem hissedildi.

    Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti. Gözler MEB'e çevrildi. Peki okullar ertelendi mi?

    MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son olarak bir önceki gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılacağı tarihin değiştiğini duyurdu. Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." demişti.

    Yapılan yeni açıklamaya göre Adana'da okulların açılacağı tarih 13 Mart'a ertelendi.

        Bakan Özer, '1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz.' ifadelerini kullandı.

        DEPREM BÖLGESİNDE (10 İLDE) OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye genelinde depreme ara verilmişti. 71 ilde eğitim 20 Şubat'tan itibaren normale dönerken deprem olan bölgelerde henüz okullar açılmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki 10 ilde okulların 3 kategoride açılacağını duyurdu. Özer yaptığı açıklamada "Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

        Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı."10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle eğitim ve öğretime başlıyoruz. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Hatay'da ise okul açılış tarihi 27 Mart'a kadar uzatıldı."
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        Haberler Eğitim MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Malatya'da okullar ne zaman açılacak? 10 il için tarih belli oldu!
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