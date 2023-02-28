NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ? Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? MEB 2. dönem ikinci ara tatil tarihi 2023!

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.