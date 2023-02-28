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    • Eğitim
    • 28.02.2023 09:01
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    • 28.02.2023 09:04
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    NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ? Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? MEB 2. dönem ikinci ara tatil tarihi 2023!

    Deprem felaketi nedeniyle 71 ilde 2. dönem dersler 20 Şubat'ta başladı. Deprem bölgesi ilan edilen illerde ise Mart ayı itibariyle başlayacak. Okulların geç açılmasıyla tatillerin son durumu gündeme geldi. Bu noktada 2. dönem tatillerin ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki Nisan ara tatil olacak mı, iptal mi? Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? İşte MEB 2. dönem ikinci ara tatil tarihi 2023!

    NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ?

    Nisan ara tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi 2. dönem ikinci ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Peki Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? Nisan ara tatil olacak mı, iptal mi?

    MEB TATİL TARİHLERİ 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre; 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi ise 16 Haziran 2023'te sona erecek.

    NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ?

    2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

        10 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

        Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.

        Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.

        Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

        Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.

        1. KATEGORİ: KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

        Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

        2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

        3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

            DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR AÇILDI

            Bakan Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

            Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.
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            Haberler Eğitim NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ? Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? MEB 2. dönem ikinci ara tatil tarihi 2023!
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