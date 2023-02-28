NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ? Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? MEB 2. dönem ikinci ara tatil tarihi 2023!

Nisan ara tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi 2. dönem ikinci ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Peki Nisan ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? Nisan ara tatil olacak mı, iptal mi?
MEB TATİL TARİHLERİ 2023
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre; 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi ise 16 Haziran 2023'te sona erecek.
NİSAN ARA TATİL OLACAK MI, İPTAL Mİ?
2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.