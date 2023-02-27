YÖK harekete geçti, kritik karar! Erol Özvar'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! 1, 2. sınıf ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri okula...

Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgede bulunan 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere 47 bin personelimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında kayıplarımız bulunmaktadır. Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleriyle temas ettik. Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personellerimiz hakkında bilgi toplamaya başladık.