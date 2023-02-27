YÖK harekete geçti, kritik karar! Erol Özvar'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! 1, 2. sınıf ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri okula...
Deprem felaketi nedeniyle yurtlar depremzedelere açıldı. Üniversitelerde de eğitim öğretimin uzaktan (online) olarak devam edilmesine karar verildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi tekrar ne zaman yüz yüze eğitime geçileceğini merak ediyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları gündemde yakından takip ediliyor. Özvar yaptığı açıklamada Nisan ayını işaret ederek, ''Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır. '' dedi. İşte detaylar...
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte açılacak, hibrit eğitim nedir soruları son haftalarda sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitime ara verildi derslere uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verildi.
Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarına dönecekleri günü beklerken, bu noktada YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalar geldi.
Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bölgede bulunan 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere 47 bin personelimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında kayıplarımız bulunmaktadır. Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleriyle temas ettik. Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personellerimiz hakkında bilgi toplamaya başladık.