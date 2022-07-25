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    • Eğitim
    • 25.07.2022 09:08
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    • 25.07.2022 09:08
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    LGS yerleştirme kılavuzu PDF! 2022 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? MEB E okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları...

    LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Ortaöğretim kurumlarına yönelik 8. sınıftan liseye geçmek için uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler, aldıkları puanlara göre tercihlerini yaptılar. MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanları ile okullara atanan öğrenciler, LGS yerel yerleştirme kılavuzunu pdf inceliyor. LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanları ve yerleştirme ile ilgili bütün detaylar yer alıyor. Peki, LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    LGS yerleştirme kılavuzu PDF! 2022 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açılıyor. Peki, 2022 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? MEB E okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları...

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    LGS TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

    LGS tercih işlemleri 20 Temmuz saat 17.00'de sona erdi. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

    LGS TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

        LGS'DE 193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

        Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

        LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

        2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

        Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

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        ADRESE DAYALI LİSELER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

        Öncelikle ikamet edilen bölgede hangi okulların sınavsız öğrenci aldığının tespit edilmesi gerekiyor. Daha sonra "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden istenen okullara tercihte bulunulur. Tercih esnasında en fazla 10 okul tercih edilebilir.
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        Haberler Eğitim LGS yerleştirme kılavuzu PDF! 2022 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? MEB E okul VBS giriş lise yerel yerleştirme puanları...
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