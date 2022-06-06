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    • Eğitim
    • 06.06.2022 08:37
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    • 06.06.2022 08:37
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    LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları sorgulama! 2022 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde!

    Merkezi sınav kapsamındaki LGS her yıl Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde yapılıyor. 2022 yılında toplam 1 milyon 236 bin öğrenci sınava katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen sınava giren milyonlarca öğrenci ve veli şimdi merakla sonuç sorgulama yapıyor. Bakanlık 2022 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemleri başlayacak. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama!

    2022 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde!

    meb.gov.tr: LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuç tarihini açıkladı. Adaylar sınav sonuçları açıklandığında meb.gov.tr adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Bu yıl Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü iki oturumda düzenlenedi. Peki 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...

    LGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. MEB'den yapılan uyarıda öğrencilere sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtildi.

    LGS SORU VE CEVAPLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    LGS 2022 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmış değil. Geçen yıl soru ve cevaplar aynı gün saat 15.30'da açıklanmıştı. Bu nedenle gözler bugün akşam saatleirne çevrilmiş durumda...

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

        İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

        2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.
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        Haberler Eğitim LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları sorgulama! 2022 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde!
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