LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları sorgulama! 2022 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde!

meb.gov.tr: LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuç tarihini açıkladı. Adaylar sınav sonuçları açıklandığında meb.gov.tr adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Bu yıl Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü iki oturumda düzenlenedi. Peki 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...
LGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. MEB'den yapılan uyarıda öğrencilere sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtildi.
LGS SORU VE CEVAPLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
LGS 2022 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmış değil. Geçen yıl soru ve cevaplar aynı gün saat 15.30'da açıklanmıştı. Bu nedenle gözler bugün akşam saatleirne çevrilmiş durumda...
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.