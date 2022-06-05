Adrese dayalı lise sorgulama 2022! Sınavsız öğrenci alan liseler 2022 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler! LGS adrese dayalı lise tercihi olacak mı?

2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü 81 il genelinde yapılıyor. Sınav sonuçları için şimdiden geri sayım başladı.Sınav sonuçlarının hemen ardından adaylar hayalindeki liseye gidebilmek için tercih yapmaya başlayacak. Bu noktada sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf mezunları 'LGS'ye katılmayan öğrenciler hangi liseye gidebilir?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Peki, 2022 LGS adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? 2022 LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler açıklandı mı? Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte merak edilenler!
ADRESE GÖRE KAYIT NASIL YAPILIR?
2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir.
Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.
İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.
HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK
LGS ile aralarında Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş gibi gözde okulların da yer aldığı Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabul edilecek. Yine yabancı kolejlerin de aralarında bulunduğu pek çok özel lise de öğrenci kabullerinde LGS sonuçlarını dikkate alacak. Robert Kolej başta olmak üzere Alman, Fransız, İtalyan liseleri de LGS sonucuna göre öğrenci kabul edecek. Sınavla herhangi bir okula giremeyenler ise yerel yerleştirmeyle adresine en yakın okullardan birine girebilecek.
LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2022?
Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.
LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.