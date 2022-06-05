Adrese dayalı lise sorgulama 2022! Sınavsız öğrenci alan liseler 2022 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler! LGS adrese dayalı lise tercihi olacak mı?

HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK

LGS ile aralarında Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş gibi gözde okulların da yer aldığı Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabul edilecek. Yine yabancı kolejlerin de aralarında bulunduğu pek çok özel lise de öğrenci kabullerinde LGS sonuçlarını dikkate alacak. Robert Kolej başta olmak üzere Alman, Fransız, İtalyan liseleri de LGS sonucuna göre öğrenci kabul edecek. Sınavla herhangi bir okula giremeyenler ise yerel yerleştirmeyle adresine en yakın okullardan birine girebilecek.

LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2022?

Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.

LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.