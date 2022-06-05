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    • Haberler
    • 06.06.2022 10:24
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    • 06.06.2022 10:24
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    Adrese dayalı lise sorgulama 2022! Sınavsız öğrenci alan liseler 2022 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler! LGS adrese dayalı lise tercihi olacak mı?

    LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde 5 Haziran Pazar günü LGS sınavı gerçekleştiriliyor. Sınava katılmayan 8. sınıf mezunları 'LGS'ye katılmayan öğrenciler hangi liseye gidebilir?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Peki, 2022 LGS adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? 2022 LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler açıklandı mı? Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler belli oldu mu?

    2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü 81 il genelinde yapılıyor. Sınav sonuçları için şimdiden geri sayım başladı.Sınav sonuçlarının hemen ardından adaylar hayalindeki liseye gidebilmek için tercih yapmaya başlayacak. Bu noktada sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf mezunları 'LGS'ye katılmayan öğrenciler hangi liseye gidebilir?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Peki, 2022 LGS adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? 2022 LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler açıklandı mı? Sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte merak edilenler!

    ADRESE GÖRE KAYIT NASIL YAPILIR?

    2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir.

    Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

    İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

    HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK

    LGS ile aralarında Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş gibi gözde okulların da yer aldığı Anadolu, fen, sosyal bilimler başta olmak üzere, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabul edilecek. Yine yabancı kolejlerin de aralarında bulunduğu pek çok özel lise de öğrenci kabullerinde LGS sonuçlarını dikkate alacak. Robert Kolej başta olmak üzere Alman, Fransız, İtalyan liseleri de LGS sonucuna göre öğrenci kabul edecek. Sınavla herhangi bir okula giremeyenler ise yerel yerleştirmeyle adresine en yakın okullardan birine girebilecek.

    LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2022?

    Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.

    LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.

        SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

        LGS'ye katılıp ancak bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenciler bir yıl sonrasında sınavla öğrenci alan okula gidebilmektedir. Öğrenciler merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş yapabilmektedir. Ancak geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olması şart.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde bilgi yer alıyor.

        Sınavsız alan liselerin kaç ortalamayla aldığı okuldan okula göre farklılık gösterebiliyor. Sınavsız öğrenci alan okullar belirlenen kontenjanlarına başvuru yapan öğrencilerden en son yerleşen öğrenci okulun sınavsız yerleştirme puanını belirlemektedir.

        Adrese dayalı lise sorgulama işlemine, ileriki tarihlerde yayımlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca erişilebilecek.

        Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

        Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.

        Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.
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        Haberler Haberler Adrese dayalı lise sorgulama 2022! Sınavsız öğrenci alan liseler 2022 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler! LGS adrese dayalı lise tercihi olacak mı?
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