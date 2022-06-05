2022 LGS matematik nasıldı? LGS sayısal zor muydu, kolay mıydı? LGS 2022 öğrenci yorumları nasıl? LGS 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Matematik, Fen Bilimleri...
LGS 2022 sınavı sayısal soruları zor muydu kolay mıydı? Sorusu gündeme geldi. Bugün meydana getirilen LGS sınavı iki oturum halinde uygulandı ve çoktan seçmeli olarak toplamda 90 soru soruldu. Liseye geçecek olan öğrenciler iyi bir gelecek için ter döktü. Bu aşamada, 1. Ve 2. Oturumu tamamlayan öğrenciler ve veliler imtihan hakkında meydana getirilen yorumları internetten araştırmaya başladı. Sınava katılan öğrenciler Twitter üzerinden sınav yorumlarını paylaştı. Peki, 2022 LGS matematik nasıldı? LGS sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 2022 öğrenci yorumları nasıl? İşte merak edilenler!
LGS sınav yorumları 2022 yılında da yoğun ilgi görmeye başladı LGS sözel sayısal sınav yorumları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav 5 Haziran'da iki oturum şeklinde yapıldı. 2022 LGS twitter yorumlarına takvim.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 LGS matematik nasıldı? LGS sayısal zor muydu, kolay mıydı? LGS 2022 öğrenci yorumları nasıl? LGS 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Matematik, Fen Bilimleri...
LGS İLK VE İKİNCİ OTURUM SINAVI YORUMLARI
Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu ise 11.30'da başladı ve öğrencilere cevaplamaları için toplamda 155 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.