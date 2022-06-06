6 Haziran 2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS A-B-C-D SORULARI VE CEVAPLARI PDF!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS BARAJ PUANI KAÇ, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.