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    • Haberler
    • 05.06.2022 10:33
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    • 05.06.2022 10:33
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    LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS liselerin taban - tavan puanları!

    Liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı. İstediği liseye gidebilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, liselerin taban tavan puanlarını araştırmaya başlayacak. Şimdiden puan hesaplama hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Öğrenciler, "LGS 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilebilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanları açıklandı mı? LGS baraj puanı kaç? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?

    Liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 30 Haziran tarihinde yayınlanacak. Peki, LGS 2022 kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir? İşte cevabı!

    2022 LGS LİSELERİN TABAN - TAVAN PUANLARI!

    2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından tercihler başlamadan açıklanması bekleniyor.

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    2021 LGS kılavuzu içerisinde paylaşılan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

    e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

    f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı

    Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

        Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun

        Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,

        17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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