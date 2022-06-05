LGS OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? OBP nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?

OBP hesabı hakkında aramalar hız kazandı. Ortaöğretim başarı puanı (OBP) üniversite sınavlarında belirleyici unsur olarak adayların karşısına çıkan konuların başında yer alıyor. LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak. Peki, OBP nasıl hesaplanır? LGS OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi? İşte merak edilenler!
LGS KATSAYI VE YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2022
LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal 'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.