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LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezî sınav, 8. sınıf öğrencileri için büyük bir adım anlamına geliyor. Bu yıl LGS 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde yapılacak. Öğrenciler sınavın her iki oturumu için de saat ve süre detaylarını merak ediyor. Peki, LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 10:52 Güncelleme 02 Haziran 2024, 10:52
LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

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LGS Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, sınavın detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle, LGS 2. oturumunun saat kaçta başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. İşte sınavın detayları!

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşiminde önemli bir rol oynayan merkezi sınavdır. Sınav, iki oturumdan oluşur:

📌 1. Oturum: Sözel bölüm
📌 2. Oturum: Sayısal bölüm

LGS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ilk oturumu, saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden sorular yer alacak. 1. oturum, toplam 75 dakika sürecek.

LGS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS'nin ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 2. oturum, toplam 80 dakika sürecek ve saat 12.50'de sona erecek.

📌 BİRİNCİ OTURUM

LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan sınavı, sabah 09.30'da başlayacak. Toplamda 50 sorudan oluşan bu oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayacak ve 75 dakika sürecek.

📌 İKİNCİ OTURUM

İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak olan sayısal alan sınavıdır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturum 80 dakika sürecektir. Öğrencilerin sayısal yeteneklerini ölçecek olan bu oturum, günün ikinci yarısında gerçekleşecek.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve toplamda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Öğrencilerin sınav başvuruları ve sonuç işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. Öğrencilerin sınavla ilgili en güncel bilgilere ve Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024'e Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.meb.gov.tr üzerinden erişmeleri mümkün olacak.

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