SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS sınavına hangi okulda gireceğim? e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2024! Liselere geçiş sınavı salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri belirtilen tarihte yayınlanacak! Öğrenciler, istedikleri liselerde eğitimlerine devam edebilmek için 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için son hazırlıklarını yapmaya başladılar. MEB'in duyurusuna göre, LGS sınav giriş belgeleri belirli bir tarihte erişime açılacak. Öğrenciler, bu belgeleri MEB'in resmi internet sitesi üzerinden veya okullarından temin edebilecekler. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava girecekleri okul ve salon bilgileri yer alacak. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması, sınav günü yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. İşte sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler ve sınav giriş belgeleri hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:58
LGS sınavına hangi okulda gireceğim? e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2024! Liselere geçiş sınavı salon ve sıra numarası nasıl öğrenilir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecan dorukta! Binlerce öğrenci, hayallerini süsleyen liselerde eğitim görmek için uzun süredir hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bu önemli sınav için son kontroller yapılırken, öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi.

LGS 2024 Tarihi Açıklandı: 2 Haziran'da!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu önemli sınav için hazırlıklarını tamamlamak üzere gün saymaya başladılar.

Sınav Yeri Bilgileri 24 Mayıs'ta Açıklanacak

Öğrencilerin sınav giriş yerleri, salonları ve sıra numaraları gibi önemli bilgiler, 24 Mayıs Cuma günü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Bu bilgilerin erişilebilir hale gelmesiyle birlikte öğrenciler, sınav günü için son hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar.

Sınav Giriş Belgeleri Elektronik Ortamda Alınacak

Sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Bu belgeler, öğrencilerin sınava girişlerinde gerekli olan fotoğraflı ve onaylı belgeler olacak.

Sınav Formatı ve Süresi

LGS sınavı, Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak birinci oturumla devam edecek. Bu oturumda öğrencilere 75 dakika süre verilecek ve 50 soruluk sözel alandan sorular yöneltilirken, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alandan sorular sorulacak.

Unutmayın: Kimlik ve Sınav Giriş Belgeleri Zorunlu!

Öğrencilerin sınava alınabilmesi için geçerli kimlik belgeleri ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgelerin olmaması durumunda öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
Son dakika: Norveç, İrlanda ve İspanya Filisin’i tanıyacaklarını açıkladı: İsrail büyükelçilerini çekti
Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
SON DAKİKA