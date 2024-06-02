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🤲🏻LGS SINAV DUASI! LGS'YE GİRECEKLER İÇİN KALEM DUASI || Başarı, unutkanlık, zihin açıklığı için hangi dualar okunur? En tesirli sınav duası okunuşu...

🤲🏻LGS'YE GİRECEKLER İÇİN KALEM DUASI: LGS'ye hazırlanan öğrenciler ve aileleri, sınavın yaklaşmasıyla birlikte hem heyecanı hem de endişeyi derinden hissediyor. Bu önemli dönemde, sadece akademik hazırlıklar değil, aynı zamanda ruhsal ve manevi hazırlıklar da büyük önem taşır. Dualar, sınav stresiyle başa çıkmada ve iç huzuru bulmada güçlü bir destek sağlayarak öğrencilere manevi bir sığınak sunabilir. Liseye Geçiş Sınavı (LGS), öğrenciler için hayatlarının dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu dönemde, akademik başarının yanı sıra, öğrencilerin ruhsal sağlığı da büyük önem taşır. Sınav kaygısı, öğrencilerin performansını doğrudan etkileyebilecek bir faktördür.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 08:01 Güncelleme 02 Haziran 2024, 08:01
🤲🏻LGS SINAV DUASI! LGS’YE GİRECEKLER İÇİN KALEM DUASI || Başarı, unutkanlık, zihin açıklığı için hangi dualar okunur? En tesirli sınav duası okunuşu...

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Dua, stres ve kaygı ile mücadelede etkili olan manevi bir araçtır. Öğrencilerin ve ailelerinin sınav sürecinde daha sakin ve odaklanmış olmalarına yardımcı olur. Ayrıca, meditasyon ve derin nefes teknikleri gibi pratiklerle birleştirildiğinde, duygusal denge ve zihinsel açıklık sağlamada büyük faydalar sunar. Sınav stresiyle baş etmek için dualar, öğrencilere sadece sınavda başarı getirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve duygusal açıdan da destek olur. Bu dua ve ayetler, sadece sınav sürecini değil, hayatın her alanını kucaklayacak şekilde bir güç ve ilham kaynağı olabilir.

SINAV DUASI

"Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî."

SINAV DUASI ANLAMI:

"Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Bu duanın sınava girmeden önce 19 defa okunması gerekmektedir.

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

SINAVA GİRERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAVA BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVDA ZİHİN AÇIKLIĞI VE UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

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