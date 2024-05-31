LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...

MEB'in yayınladığı örnek sorular, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında adayların hazırlıklarını desteklemek amacıyla sunuldu. Bu örnek sorular, adayların sınav formatını, soru tiplerini ve zorluk seviyelerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.
Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.