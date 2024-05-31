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LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...

LGS sınavına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci heyecanla sınavın kapılarını çalacak. 2 Haziran'da gerçekleşecek olan bu önemli sınav öncesinde adaylar, kendilerini denemek ve seviyelerini ölçmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan örnek soruları araştırıyorlar.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:11 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:11
LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...

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MEB'in yayınladığı örnek sorular, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında adayların hazırlıklarını desteklemek amacıyla sunuldu. Bu örnek sorular, adayların sınav formatını, soru tiplerini ve zorluk seviyelerini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.



MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.



Örnek sorularda 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alındı. Çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.



Soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.
Örnek sınav sorularına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.
SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

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