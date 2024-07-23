LGS 1. ve 2. nakil tercih ekranı: MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar 2024

Yerleştirmelere Esas Nakiller İki Aşamada Tamamlanacak Yerleştirmelere esas nakiller, iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada tercihi kabul edilen öğrenciler, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve tür seçme zorunluluğu olmadan tercih yapabilecekler. Ancak, tercihi kabul edilmeyen öğrenciler ilk iki tercihini kayıt alanından olmak üzere en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekler ve aynı okul türünden en fazla iki okul seçme hakları olacak.

MEB LGS Nakil Dönem Takvimi MEB, nakil başvurularının iki aşamada gerçekleştirileceğini açıkladı. 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak olan birinci nakil başvurularının sonuçları 29 Temmuz 2024'te duyurulacak. İkinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2024'te açıklanacak.

Nakil İşlemlerinin Detayları Öğrenciler ve veliler, nakil sürecinde başvurularını e-Okul sistemi üzerinden kolayca yapabilecekler. Nakil işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tercihlerin doğru ve dikkatli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, istedikleri okulları tercih ederken hem merkezi sınav puanlarını hem de okulların kontenjanlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Yerleştirme ve nakil süreçlerinin ardından, öğrencilerin kesin kayıt işlemleri başlayacak. MEB'in sağladığı bu süreç sayesinde, öğrenciler en uygun okula yerleşme imkanına sahip olacaklar. Veliler ve öğrenciler, süreç boyunca MEB'in resmi internet sitesinden ve e-Okul sisteminden güncel bilgilere ulaşabilecekler.

LGS Nakil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nakil sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Öğrenciler, tercihlerini yaparken okulların kontenjan durumlarını, puanlarını ve kendi ilgi alanlarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca, başvuru süresi içinde işlemleri tamamlamak da oldukça önemli. Veliler, çocuklarının eğitim hayatındaki bu önemli aşamada onlara destek olmalı ve süreç hakkında bilinçli olmalıdırlar. Nakil başvurusu nasıl yapılacak? Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri kısmına giriş yaparak nakil başvurularını gerçekleştirebilirler. Nakil başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmelere esas nakiller nasıl gerçekleştirilecek? Nakiller iki aşamada gerçekleştirilecek. Her iki aşamada da merkezi sınav puanına göre öğrenci kabul eden okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla üç tercih yapılabilecek. Nakil sürecinde en fazla kaç tercih yapılabilir? Her iki nakil aşamasında da öğrenciler en fazla üç tercih yapabilirler. Nakil başvurularında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tercihler yapılırken okulların kontenjan durumları, puanları ve öğrencilerin ilgi alanları göz önünde bulundurulmalı. Başvuru süresi içinde işlemlerin tamamlanması da oldukça önemlidir.