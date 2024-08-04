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YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce adayın heyecanla beklediği üniversite tercih maratonuna adım atmıştı. Hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşmak isteyen gençler, tercih sürecinin detaylarını araştırıyor. Bugün tercihlerin son günüydü ancak konu hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Peki, YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 08:37 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 08:38
YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi!

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Sınav maratonunu geride bırakan adaylar tercih işlemlerini yapıyor. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen adaylar, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceliyordu. ÖSYM'den tercih süreciyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercih süresi uzatıldı!

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


YKS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.


YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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