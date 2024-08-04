YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? YKS tercih süresi uzatıldı mı? ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi!

Sınav maratonunu geride bırakan adaylar tercih işlemlerini yapıyor. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen adaylar, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceliyordu. ÖSYM'den tercih süreciyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor?