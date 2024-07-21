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LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve (YEP) yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip...

LGS taban puanları için araştırmalar hızlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sonuçları, 28 Haziran Cuma günü meb.gov.tr üzerinden ilan edildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci de resmen başladı. Öğrenciler ve veliler, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerine odaklanmış durumda. İşte 2024 LGS lise taban puanları ve sıralamaları...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:11 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:18
LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve YEP yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip... 1

LGS 2024 sınavı, 2 Haziran Pazar günü iki oturumda tamamlandı. Sınavda adaylara sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 soru yöneltildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinin ardından, sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, lise tercih süreci de başladı.

LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve YEP yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip... 2

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor.

LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve YEP yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip... 3

MEB tarafından 2022 yılında açıklanan lise taban puanlarını ise sizler için derledik.İşte 81 ildeki tüm liselerin taban puanları ve başarı sıralaması...

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