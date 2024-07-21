LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve (YEP) yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip...

1 LGS 2024 sınavı, 2 Haziran Pazar günü iki oturumda tamamlandı. Sınavda adaylara sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 soru yöneltildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinin ardından, sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, lise tercih süreci de başladı.

2 LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor.