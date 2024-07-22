LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? Hangi okula yerleştim MEB 2024? e-Okul giriş ile LGS lise tercih sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Haziran-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından, milyonlarca öğrenci ve velisi, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...