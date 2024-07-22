LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.
Her iki dönemde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22-26 Temmuz'da yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
6-14 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos'ta alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LGS TERCİH SONUCU NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.
LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.
Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
MEB'den yapılan açıklamada "Merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
MEB 2024-2025 YERLEŞTİRME VE TERCİH TAKVİMİ
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024