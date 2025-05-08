Laboratuvar nasıl yazılır? TDK’ye göre laboratuvar doğru yazılışı nedir?

Türkçe'de sıklıkla kullanılan bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılınca hatalara yol açabiliyor. Bu kelimelerden biri de özellikle bilimsel çalışmalar ve sağlık alanında sıkça karşımıza çıkan "laboratuvar" olabilir. İşte doğru yazılışı...
Türkçe'de sıklıkla kullanılan bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılınca hatalara yol açabiliyor. Bu kelimelerden biri de özellikle bilimsel çalışmalar ve sağlık alanında sıkça karşımıza çıkan "laboratuvar" olabilir. İşte doğru yazılışı...
🔍 Yanlış Bilinen Doğru:
Pek çok kişi bu kelimeyi "laboratuar" şeklinde yazıyor.
Ancak bu kullanım yanlış.
📘 TDK'YE GÖRE NASIL YAZILMALI?
Türk Dil Kurumu, "laboratuvar" kelimesinin Fransızca kökenli olduğunu ve doğru yazımının "-v" harfiyle tamamlandığını belirtiyor. Dolayısıyla sonu "-ar" ile biten kullanım imla hatası sayılıyor.
TDK'nin güncel yazım kılavuzuna göre kelimenin doğru yazılışı "laboratuvar" şeklinde.
🎓 Nerelerde Kullanılır?
Laboratuvar; araştırmaların, testlerin ve analizlerin yapıldığı, genellikle bilimsel çalışmaların yürütüldüğü teknik alanlara verilen isimdir.
Okullardan hastanelere, üniversitelerden özel kuruluşlara kadar birçok alanda bu terimle karşılaşmak mümkün.