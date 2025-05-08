Laboratuvar nasıl yazılır? TDK’ye göre laboratuvar doğru yazılışı nedir?

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Türkçe'de sıklıkla kullanılan bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılınca hatalara yol açabiliyor. Bu kelimelerden biri de özellikle bilimsel çalışmalar ve sağlık alanında sıkça karşımıza çıkan "laboratuvar" olabilir. İşte doğru yazılışı...