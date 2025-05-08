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Laboratuvar nasıl yazılır? TDK'ye göre laboratuvar doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeler bazen telaffuz edildiği gibi yazılınca hatalara yol açabiliyor. Bu kelimelerden biri de özellikle bilimsel çalışmalar ve sağlık alanında sıkça karşımıza çıkan "laboratuvar" olabilir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı hakkında zaman zaman kafa karışıklığı yaşanıyor. Peki laboratuvar nasıl yazılır? TDK'ye göre laboratuvar doğru yazılışı nedir? İşte yanıtı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:35
Laboratuvar nasıl yazılır? TDK’ye göre laboratuvar doğru yazılışı nedir?

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Türkçe'de sıklıkla kullanılan bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılınca hatalara yol açabiliyor. Bu kelimelerden biri de özellikle bilimsel çalışmalar ve sağlık alanında sıkça karşımıza çıkan "laboratuvar" olabilir. İşte doğru yazılışı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔍 Yanlış Bilinen Doğru:

Pek çok kişi bu kelimeyi "laboratuar" şeklinde yazıyor.

Ancak bu kullanım yanlış.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📘 TDK'YE GÖRE NASIL YAZILMALI?

Türk Dil Kurumu, "laboratuvar" kelimesinin Fransızca kökenli olduğunu ve doğru yazımının "-v" harfiyle tamamlandığını belirtiyor. Dolayısıyla sonu "-ar" ile biten kullanım imla hatası sayılıyor.

TDK'nin güncel yazım kılavuzuna göre kelimenin doğru yazılışı "laboratuvar" şeklinde.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🎓 Nerelerde Kullanılır?

Laboratuvar; araştırmaların, testlerin ve analizlerin yapıldığı, genellikle bilimsel çalışmaların yürütüldüğü teknik alanlara verilen isimdir.

Okullardan hastanelere, üniversitelerden özel kuruluşlara kadar birçok alanda bu terimle karşılaşmak mümkün.

Sürpriz nasıl yazılır?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

  1. 🖊️ Doğru Kullanım Örneği:
  2. ✔️ Kan tahlili sonuçları laboratuvar ortamında incelendi.
  3. ❌ Kan tahlili sonuçları laboratuar ortamında incelendi.
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