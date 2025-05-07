MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB 2025 sınav takvimi açıklandı mı?

2025 yılı sözleşmeli öğretmen alımı süreci kapsamında, mülakat yerlerine dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama bekleniyor. MEB'in duyurusuna göre, KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere, ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. İşte 2025 sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili detaylar...