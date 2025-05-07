MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB 2025 sınav takvimi açıklandı mı?

2025 yılı sözleşmeli öğretmen alımı süreci kapsamında, mülakat yerlerine dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama bekleniyor. MEB'in duyurusuna göre, KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere, ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. İşte 2025 sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili detaylar...
AA
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre sözlü sınava alınacak adaylar bugün belirlenecek.
Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor.
Resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
AA
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
2025 yılı içinde yapılacak ikinci öğretmen ataması ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacak bu 10 bin kişilik atamaya ilişkin detaylı takvim, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Akademiye Giriş Sınavı'nın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.