Hafta sonu hangi sınavlar var? 2025 ÖSYM takvimi! 2025-STS Öğretmenlik saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM'nin yapacağı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (10-11 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, ÖSYM tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?
(Kaynak: AA)
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
📝 2025-STS Öğretmenlik Sınavı
Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2025
Başlama Saati: 13:45
Sınav Süresi: 80 dakika
Sınav Giriş Belgesi: Adaylar, sınav giriş belgelerini 2 Mayıs 2025 saat 11:00'den itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
Uyarı: Adaylar, sınav günü saat 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
(Kaynak: AA)
2025-TR-YÖS/1 Sınavı
Sınav Tarihi: 11 Mayıs 2025
Başlama Saati: 11:15
Sınav Giriş Belgesi: Adaylar, sınav giriş belgelerini 30 Nisan 2025 saat 15:15'ten itibaren ÖSYM'nin TR-YÖS Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.