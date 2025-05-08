Hafta sonu hangi sınavlar var? 2025 ÖSYM takvimi! 2025-STS Öğretmenlik saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM'nin yapacağı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (10-11 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, ÖSYM tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?