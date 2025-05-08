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Hafta sonu hangi sınavlar var? 2025 ÖSYM takvimi! 2025-STS Öğretmenlik saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bu hafta sonu sınava girecek olan adaylar, “10-11 Mayıs hangi sınavlar var? Hafta sonu ne sınavı var?” sorularına yanıt arıyor. 2025 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025-STS Öğretmenlik ve 2025-TR-YÖS/1 sınavlarına dair saat ve sınav giriş belgeleri adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 2025-STS Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlıyor? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:30
Hafta sonu hangi sınavlar var? 2025 ÖSYM takvimi! 2025-STS Öğretmenlik saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ÖSYM'nin yapacağı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (10-11 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, ÖSYM tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

📝 2025-STS Öğretmenlik Sınavı

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2025

Başlama Saati: 13:45

Sınav Süresi: 80 dakika

Sınav Giriş Belgesi: Adaylar, sınav giriş belgelerini 2 Mayıs 2025 saat 11:00'den itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

Uyarı: Adaylar, sınav günü saat 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025-TR-YÖS/1 Sınavı

Sınav Tarihi: 11 Mayıs 2025

Başlama Saati: 11:15

Sınav Giriş Belgesi: Adaylar, sınav giriş belgelerini 30 Nisan 2025 saat 15:15'ten itibaren ÖSYM'nin TR-YÖS Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi adayı işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle alınabilir.

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