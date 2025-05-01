Sürpriz nasıl yazılır? TDK’ye göre sürpriz doğru yazılışı nasıl olmalı?

Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sürpriz, anlamıyla olduğu kadar doğru yazımıyla da bazen kafa karıştırabiliyor.
İşte doğru yazılışı...
Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sürpriz, anlamıyla olduğu kadar doğru yazımıyla da bazen kafa karıştırabiliyor.
İşte doğru yazılışı...
Sürpriz Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Sürpriz/Süpriz kelimelerinin doğru yazılışı "Sürpriz"dir.
Sürpriz Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalı?
Mezuniyeti için hazırladığımız sürpriz, onu çok mutlu etti ve duygulandırdı.