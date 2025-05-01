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Sürpriz nasıl yazılır? TDK'ye göre sürpriz doğru yazılışı nasıl olmalı?

Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sürpriz, anlamıyla olduğu kadar doğru yazımıyla da bazen kafa karıştırabiliyor. Peki doğru yazılışı nasıl olmalı? TDK'ye göre sürpriz kelimesinin doğru yazımı nedir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:25
Sürpriz nasıl yazılır? TDK’ye göre sürpriz doğru yazılışı nasıl olmalı?

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Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sürpriz, anlamıyla olduğu kadar doğru yazımıyla da bazen kafa karıştırabiliyor.

İşte doğru yazılışı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sürpriz Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Sürpriz/Süpriz kelimelerinin doğru yazılışı "Sürpriz"dir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sürpriz Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalı?

Mezuniyeti için hazırladığımız sürpriz, onu çok mutlu etti ve duygulandırdı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sürpriz ✔️ (Doğru)
Süpriz ❌ (Yanlış)

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