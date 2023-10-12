KYK bursu hangi durumlarda kesilir, iptal olur? Not ortalaması kaç olursa burs kesilir? 2023 KYK bursu herkese çıkar mı?

''KYK bursu hangi durumlarda kesilir, iptal oldu? Not ortalaması kaç olursa burs kesilir? 2023 KYK bursu herkese çıkar mı?'' soruları gündemde bir çok öğrenci tarafından sıkça araştırılır oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. İşte KYK burs ve kredilerinin kesilme durumları...
KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.