KYK bursu hangi durumlarda kesilir, iptal olur? Not ortalaması kaç olursa burs kesilir? 2023 KYK bursu herkese çıkar mı?

''KYK bursu hangi durumlarda kesilir, iptal oldu? Not ortalaması kaç olursa burs kesilir? 2023 KYK bursu herkese çıkar mı?'' soruları gündemde bir çok öğrenci tarafından sıkça araştırılır oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. İşte KYK burs ve kredilerinin kesilme durumları...