KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2023! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nereden, nasıl bakılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadelerini kullandı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların 19 Ekim 2023 Perşembe günü biteceği duyuruldu. Buna göre sonuçların da Kasım ayına doğru açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde detaylara yer verilecektir.

Aşağıdaki ekrandan e-Devlet aracılığı ile KYK burs ve kredi başvuru sorgulaması yapabilirsiniz.

E-DEVLET KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ