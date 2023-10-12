KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ 2023-2024! GSB KYK burs/kredi miktarı ne kadar, kaç TL? Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek, doktora...

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aktif edildi. Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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