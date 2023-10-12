KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ 2023-2024! GSB KYK burs/kredi miktarı ne kadar, kaç TL? Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek, doktora...

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.