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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ 2023-2024! GSB KYK burs/kredi miktarı ne kadar, kaç TL? Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek, doktora...

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu noktada 2023-2024 yılı KYK burs ve kredi ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi miktarı...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 14:05 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:35
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ 2023-2024! GSB KYK burs/kredi miktarı ne kadar, kaç TL? Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek, doktora...

KYK burs ve kredi ücreti, başvuruların başlamasıyla birlikte internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ 2023-2024

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aktif edildi. Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

GSB KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.


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