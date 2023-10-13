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KYK kahvaltı ve akşam yemeği saatleri 2023-2024! KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? DİKKAT

KYK yurtlarında sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri günün belirli saatlerinde veriliyor. Bu saatleri kaçıran öğrenciler o günkü yemeğini kaçırıyor. Bu noktada KYK yurt yemek saatlerini bilmek öğrenciler için önem arz ediyor. Peki KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? KYK yemek ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte KYK kahvaltı ve akşam yemeği saatleri 2023-2024 ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:32 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:32
KYK kahvaltı ve akşam yemeği saatleri 2023-2024! KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? DİKKAT

KYK yurt yemek saatleri ve ücretleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversiteyi farklı şehirde okuyan milyonlarca öğrenci Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) tarafından yerleştirilen yurtlarda kalıyor. Yurtların belirli kuralları olduğu için yemek saatleri de bulunuyor. Hal böyle olunca öğrencilerin yemek saatlerini bilmesi gerekiyor. İşte KYK yurt yemek saatleri ve ücretleri hakkında bilgiler...

2023-2024 KYK YEMEK VE KAHVALTI SAATİ KAÇA KADAR?

KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek saatleri genel olarak aynı olsa da bazı il ve ilçelerde küçük değişiklikler gösterebiliyor. Genel olarak KYK yurtlarında;

Sabah kahvaltısı: Hafta içi 07.00-12.00 (Bazı yurtlarda 06.30), hafta sonu 07.00-12.30

Akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saat aralıklarında gerçekleşiyor.

Yukarıdaki bilgiler, KYK yurtlarının büyük bir çoğunluğunu kapsarken, bazı yurtlarda ise değişkenlik gösterebilmektedir.

2023 2024 KYK YEMEK PARASI AÇIKLANDI MI?

2023 2024 KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK BESLENME ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 25,00 TL, akşam yemeği için ise 50,00 TL olmak üzere günlük 75,00 TL, aylık 2.250,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KKTC'de barınan öğrenciler için ise beslenme yardımı: sabah kahvaltısı için 30 TL, akşam yemeği için 55 TL olmak üzere günlük toplam 85 TL olarak uygulanmaktadır.

Beslenme yardımı tutarı Bakanlıkça belirlenmekte ve her yıl eylül ayında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda artırılmaktadır.


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