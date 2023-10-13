KYK kahvaltı ve akşam yemeği saatleri 2023-2024! KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? DİKKAT

KYK yurt yemek saatleri ve ücretleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversiteyi farklı şehirde okuyan milyonlarca öğrenci Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) tarafından yerleştirilen yurtlarda kalıyor. Yurtların belirli kuralları olduğu için yemek saatleri de bulunuyor. Hal böyle olunca öğrencilerin yemek saatlerini bilmesi gerekiyor. İşte KYK yurt yemek saatleri ve ücretleri hakkında bilgiler...

2023-2024 KYK YEMEK VE KAHVALTI SAATİ KAÇA KADAR?

KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek saatleri genel olarak aynı olsa da bazı il ve ilçelerde küçük değişiklikler gösterebiliyor. Genel olarak KYK yurtlarında;

Sabah kahvaltısı: Hafta içi 07.00-12.00 (Bazı yurtlarda 06.30), hafta sonu 07.00-12.30

Akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saat aralıklarında gerçekleşiyor.

Yukarıdaki bilgiler, KYK yurtlarının büyük bir çoğunluğunu kapsarken, bazı yurtlarda ise değişkenlik gösterebilmektedir.