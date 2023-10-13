KYK burs ve kredi başvuru şartları gündemde öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının 12 Ekim 2023 itibariyle başladığını duyurdu. İşte ''KYK 2023 burs başvuru şartları neler? Burs ve kredi arasındaki fark ne? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz? '' sorularının yanıtları...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 19 EKİM'E KADAR SÜRECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadelerini kullandı.
KYK BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NE?
1.Burs başbakanlık tarafından verilir ve geri ödemesi yoktur lakin kredinin geri ödemesi vardır.
2.Bursunuzun devamı için çeşitli şartları sağlamanız gerekmektedir. (Disiplin ve not şartı.)
3.Kredi alırsanız geri ödemesi vardır.
4.Kredi ödemesi ilk sigorta başlangıcında başlar veya öğrencilikten 2 yıl sonra. Bu süreyi uzattırabilir, taksitlendirme yapabilirsiniz.
5.Bursunuz başarısızlık nedeniyle düşerse artık burs değil kredi almış olursunuz. Yani bursunuz krediye dönüşür.
Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı yapılmaz. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Kimlere burs kimlere kredi verileceğine öğrencinin maddi durumuna göre karar verilir.