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Burs ve kredi arasındaki fark ne? KYK 2023 burs başvuru şartları neler? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz? BELLİ OLDU

KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvuruları hakkında bir çok soruya yanıt aramak için internet arama motorlarında yöneldi. Özellikle burs ve kredi arasındaki fark ve kimlerin burs kimlerin kredi alabileceği sıkça araştırılmaya başlandı. İşte KYK 2023 burs başvuru şartları ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 13:32 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:32
Burs ve kredi arasındaki fark ne? KYK 2023 burs başvuru şartları neler? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz? BELLİ OLDU

KYK burs ve kredi başvuru şartları gündemde öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının 12 Ekim 2023 itibariyle başladığını duyurdu. İşte ''KYK 2023 burs başvuru şartları neler? Burs ve kredi arasındaki fark ne? Kimler KYK bursu alabilir, kimler alamaz? '' sorularının yanıtları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 19 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadelerini kullandı.

KYK BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NE?

1.Burs başbakanlık tarafından verilir ve geri ödemesi yoktur lakin kredinin geri ödemesi vardır.

2.Bursunuzun devamı için çeşitli şartları sağlamanız gerekmektedir. (Disiplin ve not şartı.)

3.Kredi alırsanız geri ödemesi vardır.

4.Kredi ödemesi ilk sigorta başlangıcında başlar veya öğrencilikten 2 yıl sonra. Bu süreyi uzattırabilir, taksitlendirme yapabilirsiniz.

5.Bursunuz başarısızlık nedeniyle düşerse artık burs değil kredi almış olursunuz. Yani bursunuz krediye dönüşür.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı yapılmaz. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Kimlere burs kimlere kredi verileceğine öğrencinin maddi durumuna göre karar verilir.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELER?

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
Burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.


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