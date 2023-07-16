Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023! Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Biyokimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Simav Teknoloji Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (İÖ)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık (İÖ)
(Mimarlık Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İslami İlimler Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)