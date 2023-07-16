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    • Eğitim
    • 16.07.2023 22:39
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    • Son Güncelleme:
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    • 16.07.2023 22:39
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    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023! Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Dumlupınar Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023! Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyokimya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Simav Teknoloji Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi) Finans ve Bankacılık
    (Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Fizik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı (İÖ)
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Mimarlık Fakültesi)
    İç Mimarlık (İÖ)
    (Mimarlık Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat

    (İslami İlimler Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
        (Yabancı Diller Yüksekokulu)
        İnşaat Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        İşletme
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme (İngilizce)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kimya
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Simav Teknoloji Fakültesi)
        Maliye
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maliye (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Muhasebe ve Finans Yönetimi
        (Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu)
        (Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sigortacılık ve Risk Yönetimi
        (Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)

        Sosyoloji (İÖ)(Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Takı Tasarımı ve İmalatı
        (Güzel Sanatlar Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)

        KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,45 683.832
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 305,36 744.037
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 291,83 892.981
        Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 287,95 939.805
        Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 287,33 947.362
        Adalet TYT 65/67 284,24 986.436
        Grafik Tasarımı TYT 55/57 284,09 988.426
        Çocuk Gelişimi TYT 30/31 282,66 1.006.974
        Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 55/57 277,73 1.072.819
        Mekatronik TYT 40/41 277,48 1.076.409
        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 276,52 1.089.559
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 40/41 276,33 1.092.266
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 276,06 1.096.074
        Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 274,27 1.121.050
        Bilgisayar Operatörlüğü TYT 40/41 270,88 1.170.065
        Çocuk Gelişimi TYT 80/82 269,88 1.185.008

        Elektrik TYT 50/52 268,77 1.201.705
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,73 1.202.316
        Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 268,51 1.205.536
        İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 267,95 1.214.055
        Kimya Teknolojisi TYT 35/36 265,59 1.250.050
        Tapu ve Kadastro TYT 40/41 261,54 1.314.325
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 260,74 1.327.262
        Makine TYT 60/62 260,54 1.330.633
        Sosyal Hizmetler TYT 45/47 259,83 1.342.177

            Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 258,75 1.360.164
            Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 257,22 1.385.846
            Mekatronik (İÖ) TYT 35/36 257,16 1.386.837
            Grafik Tasarımı TYT 70/72 256,1 1.404.957
            Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 254,63 1.430.346
            Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 253,16 1.455.914
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 253,11 1.456.808
            Elektrik (İÖ) TYT 40/41 252,75 1.463.248
            Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 252,66 1.464.733
            Mekatronik TYT 40/41 251,83 1.479.652
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 251,47 1.485.971
            Nüfus ve Vatandaşlık TYT 40/41 248,65 1.537.470
            Elektrik TYT 60/62 248,65 1.537.513
            Mekatronik TYT 40/41 248,44 1.541.582
            Sosyal Hizmetler TYT 60/62 248,3 1.544.035
            Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) TYT 30/31 248,16 1.546.625
            Makine TYT 40/41 246,93 1.569.737

            İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 245,64 1.594.412
            Harita ve Kadastro TYT 60/62 245,21 1.602.699
            Makine (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.120
            Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55/57 241,52 1.674.990
            Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 241,31 1.679.051
            Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 240,82 1.688.830
            Kimya Teknolojisi TYT 35/36 240,05 1.704.519
            Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 51/53 239,48 1.716.174
            Sosyal Güvenlik TYT 50/52 237,28 1.761.934
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 237,27 1.762.139
            Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 62/64 236,56 1.777.124
            Elektrik (İÖ) TYT 40/41 236,06 1.787.756
            Lojistik TYT 55/57 235,97 1.789.658
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 235,95 1.790.067
            Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 235,38 1.802.346

            Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 234,6 1.819.244
            Dış Ticaret TYT 50/52 233,24 1.848.517
            Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 232,52 1.864.364
            Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 30/31 232,28 1.869.804
            İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 232,2 1.871.401
            Gıda Teknolojisi TYT 30/31 231,94 1.877.376
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,72 1.882.207
            İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 69/71 231,27 1.892.247
            İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 231,15 1.894.883
            Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40/41 230,93 1.899.825
            Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 230,67 1.905.780
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,57 1.907.859
            Turist Rehberliği TYT 25/26 230,53 1.908.944
            Otobüs Kaptanlığı TYT 25/26 230,11 1.918.512
            Bilgi Yönetimi TYT 30/31 229,9 1.923.008
            İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 229,74 1.926.808
            Mimari Restorasyon TYT 65/67 229,25 1.938.115
            Lojistik TYT 30/31 228,54 1.954.706
            İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 50/52 227,79 1.972.174
            İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 35/36 227,69 1.974.505
            Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35/36 227,54 1.977.861
            Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 227,15 1.987.026
            Turist Rehberliği TYT 60/62 226,25 2.008.388
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 225,5 2.026.405
            İşletme Yönetimi TYT 50/52 224,55 2.048.879

            Çini Sanatı ve Tasarımı TYT 20/21 224,48 2.050.530
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 224,34 2.053.677
            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 224,32 2.054.156
            Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 223,64 2.070.400
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,16 2.082.157
            Pazarlama TYT 30/31 223,16 2.082.198
            Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 222,96 2.087.056
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 222,83 2.090.188
            İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 222,67 2.094.216
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 221,65 2.118.712
            Yapı Denetimi TYT 40/41 221,49 2.122.761
            Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 221,37 2.125.624
            Lojistik TYT 30/31 221,15 2.131.093
            Gıda Teknolojisi TYT 40/41 220,66 2.143.072
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,08 2.157.632
            Emlak Yönetimi TYT 50/52 219,01 2.184.454
            İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 218,62 2.193.922
            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 45/47 217 2.233.951
            Lojistik TYT 20/21 216,72 2.240.879
            Lojistik TYT 20/21 216,09 2.256.440
            Lojistik TYT 35/36 216,08 2.256.714
            Dış Ticaret TYT 20/21 215,81 2.263.349
            Dış Ticaret (İÖ) TYT 35/36 214,32 2.300.768
            Lojistik (İÖ) TYT 40/41 213,79 2.314.236
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 25/26 213,76 2.314.809

                Maliye TYT 55/57 212,41 2.348.970
                Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 211,39 2.374.380
                Eser Koruma TYT 30/31 210,17 2.404.504
                İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 208,64 2.442.116
                İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 207,62 2.466.955
                Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 207,39 2.472.503
                Posta Hizmetleri TYT 50/52 206,4 2.496.293
                Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 203,91 2.554.228
                Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 200,48 2.629.060
                Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 65/67 181,72 2.875.247

                📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

                Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 366,78 128.744
                İşletme (İngilizce) EA 40/41 272,96 626.494
                İşletme EA 70/72 254,62 821.885
                Sosyoloji EA 80/82 247,43 909.572
                Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 245,77 930.526
                Arkeoloji EA 25/26 241,5 986.306
                Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 241,07 992.006
                İktisat EA 70/72 240,12 1.004.575
                Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,76 1.036.664
                Kamu Yönetimi EA 110/113 233,99 1.088.714
                Finans ve Bankacılık EA 80/82 232,86 1.104.377
                Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 231,19 1.127.967
                Maliye EA 140/144 228,38 1.168.050
                Turizm İşletmeciliği EA 25/26 227,86 1.175.475
                Sigortacılık ve Risk Yönetimi EA 30/31 226,37 1.196.718
                Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 225,72 1.206.062
                Maliye (İÖ) EA 40/41 216,64 1.336.512
                Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 214,63 1.364.811
                Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 214,53 1.366.261
                Ekonometri EA 50/52 212,33 1.396.957
                Takı Tasarımı ve İmalatı EA 20/21 212,1 1.400.168

                📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 405,57 99.932
                İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 398,72 107.520
                Yazılım Mühendisliği SAY 35/36 395,8 110.906
                Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 378,66 132.084
                Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 333,56 207.725
                Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 333 208.900
                Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 314,97 251.066
                Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 309,45 265.959
                Makine Mühendisliği SAY 80/82 307,37 271.742
                Makine Mühendisliği SAY 20/2 307,31 271.911
                Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 306,34 274.675
                İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,49 298.265
                Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/28 298,16 299.324
                İç Mimarlık SAY 70/72 295,15 309.024
                İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 287,62 335.018
                Matematik SAY 50/52 287,12 336.883
                Kimya SAY 20/21 284,07 347.994
                Biyokimya SAY 50/52 270,37 405.797
                Biyoloji SAY 20/21 268,54 414.548
                Fizik SAY 15/16 256,69 477.988

                📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 395,48 26.926
                Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,82 43.404
                Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 357,82 89.485
                Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 355,18 96.353
                Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 316,07 252.026
                Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 303,7 328.435
                Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) SÖZ 70/72 282,29 493.075
                İlahiyat SÖZ 234/240 281,75 497.616
                Tarih SÖZ 80/82 280,87 505.446
                Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 260,11 707.561
                İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 257,5 735.546
                İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 26/26 252,88 786.430
                İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 243,55 891.833
                Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 242,91 899.270
                Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 226,89 1.081.888

                📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

                İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 382,92 29.947
                İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 372,4 33.786
                İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 358,93 38.867
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