Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023! Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 405,57 99.932

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 398,72 107.520

Yazılım Mühendisliği SAY 35/36 395,8 110.906

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 378,66 132.084

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 333,56 207.725

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 333 208.900

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 314,97 251.066

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 309,45 265.959

Makine Mühendisliği SAY 80/82 307,37 271.742

Makine Mühendisliği SAY 20/2 307,31 271.911

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 306,34 274.675

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,49 298.265

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/28 298,16 299.324

İç Mimarlık SAY 70/72 295,15 309.024

İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 287,62 335.018

Matematik SAY 50/52 287,12 336.883

Kimya SAY 20/21 284,07 347.994

Biyokimya SAY 50/52 270,37 405.797

Biyoloji SAY 20/21 268,54 414.548

Fizik SAY 15/16 256,69 477.988