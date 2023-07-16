Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2023! Dumlupınar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Simav Teknoloji Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi

(Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu)

(Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

(Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)