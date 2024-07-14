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KPSS maratonu başlıyor! Sınav kaç dakika sürecek

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlıyor. Sınavda kaç soru yer alıyor, sınav kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 09:36
KPSS maratonu başlıyor! Sınav kaç dakika sürecek

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk ayağı olan genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları, ülke genelinde çeşitli merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İLK MARATON BAŞLIYOR
Saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

1,5 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy geçtiğimiz gün KPSS sınavına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

SINAVLARDA 270 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ YER ALIYOR
Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak." ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU
Genel yetenek-genel kültür oturumuna 2 bin 315, eğitim bilimlerine ise 730 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi.

Kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık iki katı

Ersoy, 22-32 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Genel yetenek-genel kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu."

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını bildiren Ersoy, KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

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