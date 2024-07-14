KPSS maratonu başlıyor! Sınav kaç dakika sürecek

SINAVLARDA 270 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ YER ALIYOR Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında toplam 270 bin 927 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak." ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

Genel yetenek-genel kültür oturumuna 2 bin 315, eğitim bilimlerine ise 730 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğu, 5 bin 421 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi.

Kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık iki katı

Ersoy, 22-32 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Genel yetenek-genel kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu."

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını bildiren Ersoy, KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.