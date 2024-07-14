KPSS Lisans kaç net, kaç puan eder? P1, P2, P3 puanı nedir, ne işe yarar? KPSS Lisans, 60, 65,70,75,80,85,90 puan kaç net eder?

3. ADIM: AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise; ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

4. ADIM: KPSS PUANI HESAPLAMA Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir. Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise; KPSS Puanı=67.5+50=117.5 Örnek KPSS Puan Hesaplaması Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

1- Net Hesaplama: Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net

Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net 2- Standart Puan Hesaplama: Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin. 3- ASP Hesaplama: ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.54- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5

KPSS LİSANS 60,65,70,75,80,85 PUAN KAÇ NET EDER? 35-45 net arası: 65-70 50-55 net arası: 75-77 55-60 net arası: 77-80 65-70 net arası: 80-85 75-80 net arası: 87-89 85-90 net arası: 92-94 90-95 net arası: 94-96 95 ve üzeri net sayısı ortalama 98 ve üzeri puana tekabül ediyor.

2024 KPSS KAÇ YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR? KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.