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KPSS Lisans kaç net, kaç puan eder? P1, P2, P3 puanı nedir, ne işe yarar? KPSS Lisans, 60, 65,70,75,80,85,90 puan kaç net eder?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu yıl, 1 milyon 470 bin 487 adayın katılımıyla yapılacak olan sınav, memur olma hayali kuranlar için büyük bir önem taşıyor. Adaylar, sınavdan kaç net yaparak istedikleri puana ulaşabileceklerini merak ediyorlar. Peki, KPSS'de kaç net kaç puan getirir? 2024 KPSS Lisans sınavında 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan almak için kaç net yapılması gerekiyor? İşte KPSS puan hesaplama tablosu!

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 08:48 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 08:48
KPSS Lisans kaç net, kaç puan eder? P1, P2, P3 puanı nedir, ne işe yarar? KPSS Lisans, 60, 65,70,75,80,85,90 puan kaç net eder?

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1 milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı KPSS Lisans sınavı için heyecan dorukta. "KPSS kaç net kaç puan getirir?" sorusu, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2024 KPSS Lisans sınavı sonrası yapılacak net hesaplamaları hız kazandı. Peki, KPSS'de kaç net kaç puan getirir? 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan almak için kaç net gerekir? İşte KPSS puan hesaplaması ve detayları!

ADIM ADIM KPSS PUAN HESAPLAMA

1. ADIM: NET HESAPLAMA

KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır. Örnek: 80 doğru ve 20 yanlış cevabınız varsa;

Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

2. ADIM: STANDART PUAN HESAPLAMA

Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır. Bu hesaplama, adayların genel başarı durumunu ve soruların zorluk derecesini dikkate alır.

3. ADIM: AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA

Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;

ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

4. ADIM: KPSS PUANI HESAPLAMA

Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir. Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise;

KPSS Puanı=67.5+50=117.5

Örnek KPSS Puan Hesaplaması

Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış

Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

1- Net Hesaplama:

Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net
Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net

2- Standart Puan Hesaplama:

Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin.

3- ASP Hesaplama:

ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.54- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5

KPSS LİSANS 60,65,70,75,80,85 PUAN KAÇ NET EDER?

35-45 net arası: 65-70

50-55 net arası: 75-77

55-60 net arası: 77-80

65-70 net arası: 80-85

75-80 net arası: 87-89

85-90 net arası: 92-94

90-95 net arası: 94-96

95 ve üzeri net sayısı ortalama 98 ve üzeri puana tekabül ediyor.

2024 KPSS KAÇ YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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