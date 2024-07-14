KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS maratonu, "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla başladı. Sınav maratonunun ilk oturumu olan "Genel Yetenek-Genel Kültür" saat 10.15'te başladı ve binlerce aday, kamu personeli olma hayaliyle ter döktü. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte detaylar...
SINAV HAKKINDA
120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.
Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.