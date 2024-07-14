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KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Eğitim Bilimleri" oturumları ile başladı. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen sınavlar, binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınav heyecanının sona ermesiyle birlikte, adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladılar. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 10:31 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 10:31
KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

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KPSS maratonu, "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla başladı. Sınav maratonunun ilk oturumu olan "Genel Yetenek-Genel Kültür" saat 10.15'te başladı ve binlerce aday, kamu personeli olma hayaliyle ter döktü. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte detaylar...

SINAV HAKKINDA

120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

BİR MİLYON 600 BİN ADAY BAŞVURU YAPTI

14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak.

20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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