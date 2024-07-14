KPSS'de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Her sınavda olduğu gibi yine sınava geç kalan öğrenciler gündem oldu. Kimi sınava son anda yetişirken kimi ise geç kalarak sınava katılamadı.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.
Her sınavda olduğu gibi yine sınava geç kalan öğrenciler gündem oldu.
KAPIDA KALDILAR
Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek bazı adaylar oturuma saniyelerle geç kalarak kapatılan kapılardan hayal kırıklığı ile geri dönmek zorunda kaldı.