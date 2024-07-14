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KPSS'de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Her sınavda olduğu gibi yine sınava geç kalan öğrenciler gündem oldu. Kimi sınava son anda yetişirken kimi ise geç kalarak sınava katılamadı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 12:19 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 13:01
KPSS’de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı 1

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS’de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı 2

Her sınavda olduğu gibi yine sınava geç kalan öğrenciler gündem oldu.

KPSS’de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı 3

KAPIDA KALDILAR

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek bazı adaylar oturuma saniyelerle geç kalarak kapatılan kapılardan hayal kırıklığı ile geri dönmek zorunda kaldı.

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