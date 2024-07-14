KPSS'de yine aynı manzara: Geç kalanlar koşarak yetişmeye çalıştı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Her sınavda olduğu gibi yine sınava geç kalan öğrenciler gündem oldu. Kimi sınava son anda yetişirken kimi ise geç kalarak sınava katılamadı.