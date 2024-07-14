KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sınavı taban tavan puanları...

KPSS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS Puan Hesaplama Adımları

Net Hesaplama: KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır. Örnek: 80 doğru ve 20 yanlış cevabınız varsa; Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

Standart Puan Hesaplama: Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır. Bu hesaplama, adayların genel başarı durumunu ve soruların zorluk derecesini dikkate alır.