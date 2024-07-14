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KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sınavı taban tavan puanları...

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hakkında sıkça merak edilen konulardan biri de, yanlış cevapların doğru cevapları etkileyip etkilemediğidir. Özellikle adayların sınavda yapamadıkları sorulara rastgele yanıt vererek avantaj sağlamalarını engellemek amacıyla uygulanan bu sistem, uzun yıllardır ÖSYM tarafından kullanılmaktadır. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 08:28 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 08:28
KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans sınavı taban tavan puanları...

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Bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların büyük bir heyecanla beklediği bir sınavdır. 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan ilk oturumla birlikte, adaylar sınavla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Özellikle "KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu?" sorusu, sınava girecek olan adayların aklındaki en önemli sorulardan biri.

KPSS Lisans 2024 sınavı, kamu kariyeri hayalleri kuran milyonlarca aday için bu hafta sonu başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, ilk olarak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

KPSS Lisans Sınavı Takvimi

Tarih: 14 Temmuz Pazar

Saat:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 10.15

Eğitim Bilimleri: 14.45

Süre:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 100 dakika

Ek Süre: Her iki oturumda da ek süre kullanması uygun görülen adaylara 30 dakika ek süre verilecek.

KPSS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS Puan Hesaplama Adımları

Net Hesaplama: KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır. Örnek: 80 doğru ve 20 yanlış cevabınız varsa; Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

Standart Puan Hesaplama: Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır. Bu hesaplama, adayların genel başarı durumunu ve soruların zorluk derecesini dikkate alır.

Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplama: Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise; ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

KPSS Puanı Hesaplama: Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir. Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise; KPSS Puanı=67.5+50=117.5

Örnek KPSS Puan Hesaplaması

Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış
Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

1- Net Hesaplama:

Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net
Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net

2- Standart Puan Hesaplama:

Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin.

3- ASP Hesaplama:

ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.54- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5

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