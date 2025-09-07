KPSS ÇIKMIŞ SORULAR | GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumunda son 10 yılın çıkmış soruları ve çözümleri

KPSS 2025 sınavı öncesinde son 10 yılın çıkmış sorularını inceleyerek eksiklerini belirlemek ve pratiğini artırmak isteyen adaylar, hem zamanı verimli kullanıyor hem de sınavda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS çıkmış soruları…
(Kaynak: AA)
GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS ÇIKMIŞ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu yıl 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Adaylar son 10 yılın çıkmış sorularını çözerek hem sınav pratiğini artırıyor hem de eksik oldukları konuları tespit etme imkanı buluyor. Özellikle ilk kez KPSS'ye girecek olanlar için geçmiş yılların sorularını çözmek, sınav formatına alışma ve strateji geliştirme açısından büyük avantaj sağlıyor.
GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS ÇIKMIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
(Kaynak: AA)
2025 KPSS OTURUMLARI
◾2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, sınav binalarına 10:00'dan sonra alınmayacak.
◾KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavının birinci günü, 13 Eylül 2025'te saat 10:15'te yapılacak ve geç kalan adaylar sınava alınmayacak.
◾Alan Bilgisi sınavının ikinci günü, 14 Eylül 2025'te yine saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri 10:00'dan sonra mümkün olmayacak.
◾Sınavlar, her oturumda saat 12:25'te sona erecek.