Altyapıdan eşitliğe: Türkiye eğitimde büyük dönüşüm yaşadı! Eğitim bütçesi 200 kat büyüdü

Türkiye'de son 22 yılda eğitim alanında köklü değişiklikler yaşandı. 2002'den 2025'e kadar geçen sürede okul ve derslik sayısı önemli ölçüde artırılırken, okullaşma oranları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Eğitim bütçesi ise 10 milyar liradan 2 trilyon liranın üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
EĞİTİME REKOR BÜTÇE, KAPSAYICI POLİTİKALAR
2002 yılında 10,4 milyar TL olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon 186 milyar TL'ye yükseldi. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdı. Eğitimdeki bütçe artışı, son 22 yılın bu alandaki en öncelikli devlet politikası olduğunu ortaya koydu.
OKUL VE DERSLİK SAYISI ARTTI
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.
OKULLAŞMA ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
İlköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,98 iken, 2023-2024 döneminde bu oran yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise daha çarpıcı bir yükseliş görüldü. 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye çıktı.