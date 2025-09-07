PODCAST CANLI YAYIN

Altyapıdan eşitliğe: Türkiye eğitimde büyük dönüşüm yaşadı! Eğitim bütçesi 200 kat büyüdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin kadrolarının iktidara geldiği 2002 yılından bu yana eğitim, devlet politikalarının merkezine alındı ve bu alanda hem fiziki altyapıda hem de hukuksal düzeyde köklü dönüşümler gerçekleştirildi. 2002’den 2025’e okul sayısı yüzde 70 arttı, eğitim bütçesi 200 kat büyüdü.

Türkiye'de son 22 yılda eğitim alanında köklü değişiklikler yaşandı. 2002'den 2025'e kadar geçen sürede okul ve derslik sayısı önemli ölçüde artırılırken, okullaşma oranları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Eğitim bütçesi ise 10 milyar liradan 2 trilyon liranın üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

EĞİTİME REKOR BÜTÇE, KAPSAYICI POLİTİKALAR

2002 yılında 10,4 milyar TL olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon 186 milyar TL'ye yükseldi. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdı. Eğitimdeki bütçe artışı, son 22 yılın bu alandaki en öncelikli devlet politikası olduğunu ortaya koydu.

Sınıf (AA)Sınıf (AA)

OKUL VE DERSLİK SAYISI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.

OKULLAŞMA ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İlköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,98 iken, 2023-2024 döneminde bu oran yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise daha çarpıcı bir yükseliş görüldü. 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye çıktı.

Eğitim gören öğrenciler (AA)Eğitim gören öğrenciler (AA)

Kız çocuklarında ise oran yüzde 88,71'e yükselmiş, böylece kız çocuklarının eğitime katılımını teşvik eden politikalar, toplumun bütün kesimlerinde eğitim fırsatlarını genişletmiş, kadınların toplumda daha aktif ve güçlü bir konum edinmesine katkıda bulunmuştur.

DERS KİTAPLARI ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Son 23 yılda toplamda 4 milyar 320 milyon adet ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 184 milyon kitabın ücretsiz ulaştırıldığı açıklandı.

Ders kitapları (AA)Ders kitapları (AA)

DİJİTAL EĞİTİMDE BÜYÜK ATILIM: FATİH PROJESİ

Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi. Ayrıca 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. 2025 yılı sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor. Yine bugüne kadar 14. 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı; bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Temel Eğitim ve Ortaöğretim kademelerine yönelik, öğretim programlarıyla uyumlu ve son teknolojiyle hazırlanmış yeni nesil içerikler; 1.721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2.148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

FATİH projesi (AA)FATİH projesi (AA)

FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİ

Eğitim alanında uygulanan reformlar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Meslek liselerinde yıllarca süren katsayı adaletsizliğine son verildi. Başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırıldı. Kız çocuklarının eğitime katılımını teşvik eden politikalar ise toplumun her kesiminde fırsat eşitliğini güçlendirdi.

