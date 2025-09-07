Altyapıdan eşitliğe: Türkiye eğitimde büyük dönüşüm yaşadı! Eğitim bütçesi 200 kat büyüdü

Eğitim gören öğrenciler (AA)



Kız çocuklarında ise oran yüzde 88,71'e yükselmiş, böylece kız çocuklarının eğitime katılımını teşvik eden politikalar, toplumun bütün kesimlerinde eğitim fırsatlarını genişletmiş, kadınların toplumda daha aktif ve güçlü bir konum edinmesine katkıda bulunmuştur.



DERS KİTAPLARI ÜCRETSİZ DAĞITILDI



Son 23 yılda toplamda 4 milyar 320 milyon adet ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 184 milyon kitabın ücretsiz ulaştırıldığı açıklandı.

Ders kitapları (AA)



DİJİTAL EĞİTİMDE BÜYÜK ATILIM: FATİH PROJESİ



Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi. Ayrıca 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. 2025 yılı sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor. Yine bugüne kadar 14. 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı; bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.



Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Temel Eğitim ve Ortaöğretim kademelerine yönelik, öğretim programlarıyla uyumlu ve son teknolojiyle hazırlanmış yeni nesil içerikler; 1.721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2.148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.