Nisan ayının son hafta sonunda birçok önemli sınav yapılacak. Üniversite vize dönemleri ve ÖSYM'nin bazı önemli oturumları nedeniyle birçok aday için yoğun bir süreç başlıyor. Özellikle açıköğretim ve lisans öğrencileri için kritik ara sınavlar bu hafta sonuna denk gelirken bazı mesleki yeterlilik sınavları da ÖSYM tarafından uygulanacak.
Bu hafta sonu sınav var mı?
25–26 Nisan 2026 hafta sonunda hem üniversite vize sınavları hem de ÖSYM tarafından düzenlenen bazı merkezi sınavlar gerçekleştirilecek.
2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BU HAFTA SONU YAPILACAK
MEB takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle saat 10.00'da başlayacak olan sınav, tüm sınıf seviyeleri için tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere sınavda 80 soru yöneltilecek ve bu soruların cevaplanması için toplam 100 dakika süre verilecek.
AUZEF ARA SINAVLARI (VİZE HAFTASI) NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI
Hafta sonu hangi sınavlar var?
Birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bahar dönemi ara sınavları (vize) bu hafta sonu itibarıyla devam ediyor. Adayların sınav takvimi ise şöyle:
|Sınav Adı
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Geç Başvuru
|Sonuç Açıklama
|e-TEP (Elektronik İngilizce Yeterlik)
|25.04.2026 - 13:45
|07.04.2026 - 15.04.2026
|—
|22.05.2026
|DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık)
|26.04.2026 - 10:15
|10.03.2026 - 17.03.2026
|25.03.2026
|22.05.2026
|STS Diş Hekimliği (Denklik Sınavı)
|26.04.2026 - 10:15
|10.03.2026 - 17.03.2026
|25.03.2026
|22.05.2026
|HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş)
|26.04.2026
|09.03.2026 - 17.03.2026
|26.03.2026
|21.05.2026
ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI