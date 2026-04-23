Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM 25-26 Nisan sınav takvimi

Nisan ayının son hafta sonunda öğrenciler için yoğun bir sınav trafiği yaşanıyor. Açıköğretim öğrencilerinden meslek sınavı adaylarına kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren 25-26 Nisan takvimi kritik oturumları bir araya getiriyor. Bu hafta sonu İOKBS, AUZEF, DUS, STS Diş Hekimliği, HMGS ve e-TEP sınavları yapılacak. İşte takvime ilişkin detaylar ve giriş belgesi ekranı.

Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM 25-26 Nisan sınav takvimi
  • 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üniversite vize sınavları ve ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlar gerçekleştirilecek.
  • İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 25-26 Nisan 2026'da saat 09.30 ve 14.00 oturumlarında yapılacak.
  • DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları 26 Nisan 2026 saat 10.15'te uygulanacak.
  • HMGS sınavı 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.
  • e-TEP sınavı 25 Nisan 2026 saat 13.45'te yapılacak.

Nisan ayının son hafta sonunda birçok önemli sınav yapılacak. Üniversite vize dönemleri ve ÖSYM'nin bazı önemli oturumları nedeniyle birçok aday için yoğun bir süreç başlıyor. Özellikle açıköğretim ve lisans öğrencileri için kritik ara sınavlar bu hafta sonuna denk gelirken bazı mesleki yeterlilik sınavları da ÖSYM tarafından uygulanacak.

25-26 Nisan 2026 tarihlerinde üniversite vize sınavları ve ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlar gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu sınav var mı?

25–26 Nisan 2026 hafta sonunda hem üniversite vize sınavları hem de ÖSYM tarafından düzenlenen bazı merkezi sınavlar gerçekleştirilecek.

2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BU HAFTA SONU YAPILACAK

MEB takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle saat 10.00'da başlayacak olan sınav, tüm sınıf seviyeleri için tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere sınavda 80 soru yöneltilecek ve bu soruların cevaplanması için toplam 100 dakika süre verilecek.

AUZEF ARA SINAVLARI (VİZE HAFTASI) NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları 26 Nisan 2026 saat 10.15'te uygulanacak.

Hafta sonu hangi sınavlar var?

Birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bahar dönemi ara sınavları (vize) bu hafta sonu itibarıyla devam ediyor. Adayların sınav takvimi ise şöyle:

Sınav AdıSınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç BaşvuruSonuç Açıklama
e-TEP (Elektronik İngilizce Yeterlik)25.04.2026 - 13:4507.04.2026 - 15.04.202622.05.2026
DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık)26.04.2026 - 10:1510.03.2026 - 17.03.202625.03.202622.05.2026
STS Diş Hekimliği (Denklik Sınavı)26.04.2026 - 10:1510.03.2026 - 17.03.202625.03.202622.05.2026
HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş)26.04.202609.03.2026 - 17.03.202626.03.202621.05.2026

