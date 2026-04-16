ÖSYM sorgulama ekranı: 2026 HMGS/1 giriş belgesi erişime açıldı

26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) öncesinde adayların merakla beklediği önemli bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sürecinin kritik aşamalarından biri olan sınav giriş belgeleri erişime açılırken, adayların sınava katılacakları bina ve salon bilgileri de netlik kazandı.

ÖSYM sorgulama ekranı: 2026 HMGS/1 giriş belgesi erişime açıldı
Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce hukuk mezunu ve adayı için bu duyuru, sürecin son virajına girildiğinin de bir göstergesi niteliğinde. İşte ÖSYM sorgulama ekranı...

2026-HMGS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) öncesinde adayları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlanırken, sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Sınava girecek adayların hangi bina ve salonda sınava katılacakları netleşti. Böylece adaylar, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak adına sınav yerlerini önceden öğrenme imkanına kavuştu. Yetkililer, adayların sınav yerlerini dikkatlice kontrol etmeleri ve sınav günü planlamalarını buna göre yapmaları gerektiğini vurguluyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava giriş belgelerine 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişebiliyor. Belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak temin edilebilecek. Sınava giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü adayların yanında bulundurması zorunlu olacak.

Sınav günü için yapılan en önemli uyarılardan biri ise giriş saatine ilişkin oldu. 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak HMGS/1 sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden çok önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

Hukuk kariyerinde önemli bir adım olan HMGS/1 öncesinde artık son günlere girilirken, adayların hem belgelerini eksiksiz hazırlamaları hem de sınav kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar, sınav günü stresini azaltmak için adayların önceden sınav yerlerini görmelerini ve gerekli planlamayı yapmalarını öneriyor.


ÖSYM 2026 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Cevap kağıtları 10 gün erişime açık olacak
