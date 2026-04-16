SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava giriş belgelerine 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişebiliyor. Belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak temin edilebilecek. Sınava giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü adayların yanında bulundurması zorunlu olacak.

Sınav günü için yapılan en önemli uyarılardan biri ise giriş saatine ilişkin oldu. 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak HMGS/1 sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden çok önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

Hukuk kariyerinde önemli bir adım olan HMGS/1 öncesinde artık son günlere girilirken, adayların hem belgelerini eksiksiz hazırlamaları hem de sınav kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar, sınav günü stresini azaltmak için adayların önceden sınav yerlerini görmelerini ve gerekli planlamayı yapmalarını öneriyor.