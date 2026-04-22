Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için hazırlıklarını sürdüren adayların beklediği haber ÖSYM'den geldi. 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kritik sınav öncesinde adayların hangi bina ve salonlarda imtihana katılacağı açıklandı.
YDUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi'ne bugün itibarıyla ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ( https://ais.osym.gov.tr) ulaşabiliyor. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile bina ve salon bilgileri görüntülenebiliyor.
Önemli hatırlatma: Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belge üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekmektedir. 2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
YDUS nedir?
ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
