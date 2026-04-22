2026-YDUS giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sınav yerlerini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) adaylarının beklediği duyuruyu yaptı. 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden ulaşabiliyor.

2026-YDUS giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sınav yerlerini duyurdu
  • ÖSYM, 2 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için sınav giriş belgelerini yayınladı.
  • Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ulaşarak bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor.
  • Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını ve fotoğraflarının görünür olduğu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu.
  • Adaylar 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
  • YDUS, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçimi için ÖSYM tarafından yapılan yarışma sınavıdır.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) için hazırlıklarını sürdüren adayların beklediği haber ÖSYM'den geldi. 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kritik sınav öncesinde adayların hangi bina ve salonlarda imtihana katılacağı açıklandı.

YDUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi'ne bugün itibarıyla ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ( https://ais.osym.gov.tr) ulaşabiliyor. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile bina ve salon bilgileri görüntülenebiliyor.

2026-YDUS giriş belgeleri erişime açıldı: ÖSYM sınav yerlerini duyurdu-3

Önemli hatırlatma: Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belge üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekmektedir. 2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YDUS nedir?

ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr | Puan hesaplaması nasıl yapılır?
SONRAKİ HABER

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler