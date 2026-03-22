Nisan ayında hangi sınavlar var? 2026 ÖSYM Nisan takvimi

ÖSYM 2026 yılı Nisan ayı için güncel sınav takvimini yayımladı. Bu dönemde yabancı dil sınavlarından hukuk ve sağlık alanındaki uzmanlık sınavlarına, lisansüstü başvurulardan kamu personeli alımlarına kadar birçok kritik sınav yapılacak. Peki ÖSYM nisan takviminde hangi sınavlar var? İşte resmi takvim esas alınarak hazırlanmış Nisan 2026 sınav rehberi.

Nisan ayında hangi sınavlar var? 2026 ÖSYM Nisan takvimi
  • ÖSYM, 2026 yılı Nisan ayı sınav takvimini açıkladı.
  • 5 Nisan 2026'da YDS, 12 Nisan'da TR-YÖS, 19 Nisan'da EKPSS gerçekleştirilecek.
  • 26 Nisan 2026'da Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı yapılacak.
  • EKPSS kura başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.
  • Nisan ayında yabancı dil, sağlık ve hukuk alanlarında toplam 8 sınav düzenlenecek.

ÖSYM 2026 yılı Nisan ayı sınav takvimini açıkladı. Bu ay yabancı dil sınavlarından sağlık ve hukuk alanındaki uzmanlık sınavlarına, lisansüstü başvurulardan kamu personeli seçim süreçlerine kadar birçok önemli sınav adayları bekliyor. İşte Nisan 2026 sınav rehberi.

ÖSYM, 2026 yılı Nisan ayı sınav takvimini açıkladı. Fotoğraf:Takvim.com.tr grafik servisi

📅 NİSAN 2026 SINAV TAKVİMİ

Sınav AdıSınav TarihiSonuç Tarihi
2026-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)05 Nisan 202630 Nisan 2026
2026-TR-YÖS/1 (Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı)12 Nisan 202607 Mayıs 2026
e-YDS 2026/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca)18 Nisan 202618 Nisan 2026
2026-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)19 Nisan 202614 Mayıs 2026
e-TEP 2026/2 (Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı)25 Nisan 202622 Mayıs 2026
2026-HMGS/1 (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı)26 Nisan 202621 Mayıs 2026
2026-DUS 1. Dönem (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı)26 Nisan 202622 Mayıs 2026
2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem (Denklik Sınavı)26 Nisan 202622 Mayıs 2026

💡ÖNEMLİ NOT:EKPSS Kura başvurularının 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) kontrol edebilirsiniz.

