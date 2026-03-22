ÖSYM 2026 yılı Nisan ayı sınav takvimini açıkladı. Bu ay yabancı dil sınavlarından sağlık ve hukuk alanındaki uzmanlık sınavlarına, lisansüstü başvurulardan kamu personeli seçim süreçlerine kadar birçok önemli sınav adayları bekliyor. İşte Nisan 2026 sınav rehberi.
📅 NİSAN 2026 SINAV TAKVİMİ
|Sınav Adı
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|2026-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
|05 Nisan 2026
|30 Nisan 2026
|2026-TR-YÖS/1 (Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı)
|12 Nisan 2026
|07 Mayıs 2026
|e-YDS 2026/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca)
|18 Nisan 2026
|18 Nisan 2026
|2026-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
|19 Nisan 2026
|14 Mayıs 2026
|e-TEP 2026/2 (Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı)
|25 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
|2026-HMGS/1 (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı)
|26 Nisan 2026
|21 Mayıs 2026
|2026-DUS 1. Dönem (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı)
|26 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
|2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem (Denklik Sınavı)
|26 Nisan 2026
|22 Mayıs 2026
💡ÖNEMLİ NOT:EKPSS Kura başvurularının 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) kontrol edebilirsiniz.