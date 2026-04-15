AUZEF 2026 bahar vize tarihleri: Giriş belgesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak ve sınav giriş belgeleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılacak. Açık ve uzaktan eğitim kapsamında öğrenim gören binlerce öğrencinin katılacağı vize sınavları öncesinde, adaylar sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için giriş belgesi sorgulama ekranını yakından takip ediyor.

  • AUZEF 2026 bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan, final sınavları 6-7 Haziran, bütünleme sınavları 4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
  • AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.
  • Öğrenciler sınav giriş belgelerini yayınlandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı bilgileriyle alabilecek.
  • Sınav giriş belgesinde okul, salon ve saat bilgileri yer alacak.

AUZEF tarafından yayımlanacak belgelerle birlikte öğrenciler sınava girecekleri okul, salon ve saat detaylarına ulaşabilecek. İşte bahar dönemi ara sınav (vize) oturum bilgisi…

AUZEF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2026 bahar dönemi kapsamında AUZEF ara sınavları 25-26 Nisan'da yapılacak. Dönem sonu final sınavları 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek, bütünleme sınavları ise 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AUZEF sınavları, Türkiye genelinde merkezi bir sistemle gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda tüm öğrenciler aynı günlerde sınava katılırken, sınav süreci ve takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından planlanıp yönetilmektedir.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini yayınlandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı bilgileriyle alabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NASIL ALINIR?

AUZEF final sınavına ait giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgeler yayımlandığında, öğrenciler auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak sınav yerlerini ve oturum detaylarını görüntüleyebilecek.

