Genç akademisyenlere büyük fırsat: TÜBA yaz okulu başvuruları açıldı! Son tarihe dikkat
Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirecek 8. Geleneksel Yaz Okulu için başvuru süreci başladı. TÜBA öncülüğünde düzenlenecek program katılımcılara hem akademik gelişim hem de uluslararası iş birliği fırsatları sunacak.
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- TÜBA koordinasyonunda düzenlenen 8. Geleneksel Yaz Okulu için başvurular başladı ve 23 Haziran 2026 tarihine kadar summerschool.tuba.gov.tr adresinden yapılabilecek.
- Program 23-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek.
- Yaz okulu Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi ile Yapay Zekâ ve Enerji başlıklarında iki ayrı program olarak düzenlenecek.
- 14 farklı ülkeden 35 yaş altındaki doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar arasından toplam 35 katılımcı kabul edilecek.
- Program TÜBA, Uluslararası Türk Akademisi, TİKA ve YTB iş birliğinde Türk devletleri arasında bilimsel ve akademik iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.
Türk dünyasının farklı coğrafyalarından genç akademisyenleri ve araştırmacıları aynı çatı altında buluşturacak 8. Geleneksel Yaz Okulu için başvuru süreci başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinasyonunda düzenlenen program bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak akademik üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bu yıl Konya'da gerçekleştirilecek organizasyonda katılımcılar hem alanında uzman isimlerden eğitim alma hem de Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen araştırmacılarla güçlü akademik bağlar kurma fırsatı yakalayacak.
Başvurular 23 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.
KONYA TÜRK DÜNYASININ GENÇ AKADEMİSYENLERİNİ AĞIRLAYACAK
TÜBA, Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen 8. Geleneksel Yaz Okulu, 23-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yaz okuluna katılmak isteyen adaylar, 23 Haziran 2026 tarihine kadar summerschool.tuba.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
İKİ FARKLI PROGRAM DÜZENLENECEK
Bu yılki yaz okulu programı, "Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi" ile "Yapay Zekâ ve Enerji" başlıkları altında iki ayrı alanda gerçekleştirilecek. Programlar; Türk devletleri arasındaki bilimsel, kültürel ve akademik iş birliğini geliştirmek, ortak araştırma faaliyetlerini desteklemek ve sürdürülebilir akademik ağlar oluşturmak amacıyla hazırlandı.
"AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENECEK"
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaz okulunun genç araştırmacılara uluslararası akademik çevrelerle daha güçlü ilişkiler kurma fırsatı sunduğunu belirtti. Şeker, Yapay Zekâ ve Enerji Yaz Okulu'nun katılımcılara enerji teknolojilerinin geleceğine ilişkin yeni bakış açıları kazandıracağını, sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda farkındalık oluşturacağını ve uluslararası iş birliklerini destekleyeceğini ifade etti.
Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi Yaz Okulu'nun ise Türk dünyasının ortak kültürel ve tarihî mirasına ilişkin bilgi birikimini artırmayı ve disiplinler arası düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.
TÜRKOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ ALANINDA KAPSAMLI EĞİTİM
Türk dünyasının tarihî ve kültürel mirasını akademik açıdan ele alacak olan Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi Yaz Okulu kapsamında;
- Türk Dünyası İlişkileri
- Türk Devletleri Tarihi
- Türk Dünyası Arkeolojisi
- Türk Dünyası Sanat ve Düşünce Tarihi
- Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi başlıklarda dersler ve seminerler düzenlenecek.
Program, genç araştırmacıların bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecekleri uluslararası bir akademik platform sunacak.
35 KATILIMCI KABUL EDİLECEK
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün vatandaşları arasından seçilecek 35 yaş altındaki doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar programa kabul edilecek. Toplam 35 katılımcının yer alacağı programda başvurular değerlendirme sürecinin ardından sonuçlandırılacak.
Yapay Zekâ ve Enerji Yaz Okulu ise enerji sektöründeki dönüşümü çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alacak. Program kapsamında yapay zekâ, insan kaynakları, eğitim, enerji ve altyapı alanlarında dersler ve seminerler düzenlenecek. Katılımcılar enerji teknolojilerindeki güncel gelişmeleri, sektördeki temel sorunları ve geleceğe yönelik fırsatları uzman isimlerden dinleme imkânı bulacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI ELE ALINACAK
Eğitimlerde enerji üretimi, enerji yönetimi, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm süreçleri ayrıntılı şekilde incelenecek. Ayrıca yenilikçi enerji çözümleri ile yapay zekâ destekli uygulamaların enerji sektöründeki etkileri ve potansiyel kullanım alanları değerlendirilecek. Program sonunda farklı ülkelerden gelen araştırmacıların ortak projeler geliştirmesi ve yeni akademik iş birliklerinin temellerini atması hedefleniyor.
Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi, AA ve TÜBA'dan servis edilmiştir.