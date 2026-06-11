Fotoğraf TÜBA'dan servis edilmiştir. BAŞVURU NASIL YAPILIR? Yaz okuluna katılmak isteyen adaylar, 23 Haziran 2026 tarihine kadar summerschool.tuba.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Program 23-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek. İKİ FARKLI PROGRAM DÜZENLENECEK Bu yılki yaz okulu programı, "Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi" ile "Yapay Zekâ ve Enerji" başlıkları altında iki ayrı alanda gerçekleştirilecek. Programlar; Türk devletleri arasındaki bilimsel, kültürel ve akademik iş birliğini geliştirmek, ortak araştırma faaliyetlerini desteklemek ve sürdürülebilir akademik ağlar oluşturmak amacıyla hazırlandı.

Yaz okulu Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi ile Yapay Zekâ ve Enerji başlıklarında iki ayrı program olarak düzenlenecek. "AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENECEK" TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaz okulunun genç araştırmacılara uluslararası akademik çevrelerle daha güçlü ilişkiler kurma fırsatı sunduğunu belirtti. Şeker, Yapay Zekâ ve Enerji Yaz Okulu'nun katılımcılara enerji teknolojilerinin geleceğine ilişkin yeni bakış açıları kazandıracağını, sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda farkındalık oluşturacağını ve uluslararası iş birliklerini destekleyeceğini ifade etti. Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi Yaz Okulu'nun ise Türk dünyasının ortak kültürel ve tarihî mirasına ilişkin bilgi birikimini artırmayı ve disiplinler arası düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.