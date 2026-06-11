GSB personel atamaları için tarih netleşti! 2026 Nakil ve yer değiştirme başvuru adımları

İşçi kadrosunda görev yapan personel ise eş durumu, sağlık, engellilik, can güvenliği ve mazeret dışı nedenlerle yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Ancak 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler uygulama dışında tutulacak.

Sözleşmeli personel için sağlık ve can güvenliği mazeretleri geçerli başvuru gerekçeleri arasında yer aldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİLER DE BAŞVURABİLECEK

Bu personel grubu için duyuruda başka mazeret türlerine yer verilmedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında üç yıllık fiili çalışma sonrasında memur kadrosuna geçen personelin talepleri yalnızca sağlık ve can güvenliği mazeretleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu kapsamda yer alan personel; eş durumu, sağlık, eşin şehit olması, eşin vefatı, can güvenliği ve karşılıklı yer değiştirme gerekçeleriyle başvuru yapabilecek. Belirli hizmet süresini tamamlayanlar mazeret dışı nakil talebinde de bulunabilecek.

Yer değiştirme sonuçları GSBNET üzerinden ilan edilecek.



EN FAZLA 3 TERCİH YAPILABİLECEK

Yer değiştirme talebinde bulunacak personel sistem üzerinden en fazla üç tercih yapabilecek.

GSBNET'te yapılan tercihler ile imzalı dilekçede yer alan tercihlerin aynı olması gerekecek. Farklılık olması halinde sistemde kayıtlı tercih esas alınacak.

BAŞVURULARDA BU KURALLARA DİKKAT EDİLECEK!

Başvuruların, son başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde GSBNET üzerinden onaylanacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca sisteme yüklenen dilekçe ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmeyeceğini, ilgili birimler tarafından muhafaza edileceğini duyurdu.

Mazeret başvurularında yalnızca duyuruda belirtilen belgelerin eksiksiz ve okunabilir şekilde sisteme yüklenmesi gerektiği vurgulanırken, GSBNET dışında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

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Ezgi Polat Takvim.com.tr Memur