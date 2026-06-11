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GSB personel atamaları için tarih netleşti! 2026 Nakil ve yer değiştirme başvuru adımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 2026 yılı kurum içi atama, nakil ve yer değiştirme başvuruları 15 Haziran'da başlayacak. Başvurular 3 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar GSBNET üzerinden yapılacak.

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GSB personel atamaları için tarih netleşti! 2026 Nakil ve yer değiştirme başvuru adımları
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  • Memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personelin yer değiştirme talepleri elektronik ortamda GSBNET üzerinden alınacak.
  • Başvurular kamu yararı, hizmet gerekleri, kadro durumu ve mazeretler dikkate alınarak değerlendirilecek.
  • Sonuçlar GSBNET üzerinden duyurulacak ve talebi uygun bulunmayan personele yazılı tebligat yapılmayacak.
  • Memurlar eş durumu, sağlık, şehit yakını olma, engellilik ve can güvenliği mazeretleri kapsamında başvuruda bulunabilecek.
  • Üç yıllık fiili çalışma sonrasında memur kadrosuna geçenler yalnızca sağlık ve can güvenliği mazeretleri ile başvuru yapabilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde görev yapan personelin yer değiştirme talepleri elektronik ortamda alınacak. Başvuruların değerlendirilmesinde kamu yararı, hizmet gerekleri, kadro durumu ve mazeretler birlikte dikkate alınacak.

Başvuru yapmak isteyen personelin GSBNET üzerinden müracaat formunu eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Başvurular il müdürlükleri tarafından incelenerek onaylanacak.

GSB personelinin 2026 yılı yer değiştirme başvuruları 15 Haziran'da başlayacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)GSB personelinin 2026 yılı yer değiştirme başvuruları 15 Haziran'da başlayacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SONUÇLAR GSBNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Yer değiştirme taleplerinin sonuçları GSBNET sistemi üzerinden ilan edilecek.

Talebi uygun bulunmayan personele ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Bakanlık, değerlendirmelerin ilgili mevzuat ve başvuru belgeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Atama ve nakil talepleri bu yıl da GSBNET sistemi üzerinden alınacak.Atama ve nakil talepleri bu yıl da GSBNET sistemi üzerinden alınacak.

MEMURLAR İÇİN BİRDEN FAZLA MAZERET HAKKI

Memur kadrolarında görev yapan personel; eş durumu, sağlık, şehit yakını olma, engellilik ve can güvenliği mazeretleri kapsamında başvuruda bulunabilecek.

Mazeret dışındaki talepler için ise gerekçeyi açıklayan dilekçe sunulması yeterli olacak.

Başvuruların değerlendirilmesinde hizmet gerekleri ve mazeretler birlikte dikkate alınacak.Başvuruların değerlendirilmesinde hizmet gerekleri ve mazeretler birlikte dikkate alınacak.

KADROYA GEÇEN PERSONEL İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Sözleşmeli pozisyonlardan memur kadrolarına geçirilen personel için farklı uygulamalar bulunuyor.

Bu kapsamda yer alan personel; eş durumu, sağlık, eşin şehit olması, eşin vefatı, can güvenliği ve karşılıklı yer değiştirme gerekçeleriyle başvuru yapabilecek. Belirli hizmet süresini tamamlayanlar mazeret dışı nakil talebinde de bulunabilecek.

ÜÇ YIL SONRA KADROYA GEÇENLERDE SINIRLI HAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında üç yıllık fiili çalışma sonrasında memur kadrosuna geçen personelin talepleri yalnızca sağlık ve can güvenliği mazeretleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu personel grubu için duyuruda başka mazeret türlerine yer verilmedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİLER DE BAŞVURABİLECEK

Sözleşmeli personel için sağlık ve can güvenliği mazeretleri geçerli başvuru gerekçeleri arasında yer aldı.

İşçi kadrosunda görev yapan personel ise eş durumu, sağlık, engellilik, can güvenliği ve mazeret dışı nedenlerle yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Ancak 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilenler uygulama dışında tutulacak.

Yer değiştirme sonuçları GSBNET üzerinden ilan edilecek.Yer değiştirme sonuçları GSBNET üzerinden ilan edilecek.

EN FAZLA 3 TERCİH YAPILABİLECEK

Yer değiştirme talebinde bulunacak personel sistem üzerinden en fazla üç tercih yapabilecek.

GSBNET'te yapılan tercihler ile imzalı dilekçede yer alan tercihlerin aynı olması gerekecek. Farklılık olması halinde sistemde kayıtlı tercih esas alınacak.

BAŞVURULARDA BU KURALLARA DİKKAT EDİLECEK!

Başvuruların, son başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde GSBNET üzerinden onaylanacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca sisteme yüklenen dilekçe ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmeyeceğini, ilgili birimler tarafından muhafaza edileceğini duyurdu.

Mazeret başvurularında yalnızca duyuruda belirtilen belgelerin eksiksiz ve okunabilir şekilde sisteme yüklenmesi gerektiği vurgulanırken, GSBNET dışında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

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