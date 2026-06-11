Türkiye’de en çok hangi kitap türleri okunuyor? TÜİK kütüphane istatistiklerini açıkladı!
TÜİK ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) idari kayıtlarıyla hazırlanan 2025 yılı kütüphane istatistikleri açıklandı. Türkiye'deki toplam kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58'e ulaşırken, üniversite kütüphanelerindeki e-kitap sayısı yüzde 17,1'lik rekor artışla 168 milyonu aştı. Türkiye'nin okuma haritasını ortaya koyan verilere göre, en çok yayımlanan ve okunan kitap türlerinde yüzde 22,3 ile akademik yayınlar ilk sırada yer alırken, onu eğitim ve yetişkin kurgu edebiyat (roman/öykü) eserleri takip etti.
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- Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de toplam kütüphane sayısı artış gösterdi.
- Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58'e ulaştı ve özellikle üniversite kütüphanelerinde elektronik kitap koleksiyonları büyüdü.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e geriledi.
- Halk kütüphanelerinde üye sayısı yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225'e çıktı ve kullanım oranlarında yükseliş yaşandı.
- 2025 yılında yayımlanan kitap sayısı yüzde 10,1 artarak 80 bin 921'e ulaştı, akademik yayınlar ise en fazla yayımlanan eserler arasında ilk sırada yer aldı.
Türkiye'de kütüphanelere yönelik istatistikler, 2025 yılında kitap sayıları, üye sayıları ve yayımlanan eserlerde artış yaşandığını ortaya koydu. Ülke genelinde hizmet veren kütüphane sayısı artarken, özellikle üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap koleksiyonları dikkat çekici bir büyüme gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Kütüphane İstatistikleri verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1.302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ve 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi faaliyet gösterdi.
KİTAP SAYISI 118 MİLYONA YAKLAŞTI
Kütüphanelerdeki toplam kitap varlığı 117 milyon 981 bin 58'e ulaştı.
Geçen yıla göre Milli Kütüphane'deki kitap sayısı yüzde 8,7 artışla 1 milyon 989 bin 18'e yükselirken, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782 oldu.
Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 5,2 artışla 22 milyon 899 bin 378'e çıkarken, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29 olarak kaydedildi.
EĞİTİM KURUMU KÜTÜPHANELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Verilere göre örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bağlı kütüphanelerdeki kitap sayısı yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e geriledi.
Buna rağmen eğitim kurumları kütüphaneleri, sahip oldukları kitap sayısıyla Türkiye'deki en büyük koleksiyonlardan biri olmayı sürdürdü.
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANDI
2025 yılında Türkiye genelinde 392 devlet ve 165 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 557 üniversite kütüphanesi hizmet verdi.
Üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933'e ulaştı. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise yüzde 8,1 yükselişle 3 milyon 603 bin 937 olarak gerçekleşti.
HALK KÜTÜPHANELERİNE İLGİ ARTIYOR
Halk kütüphanelerinde hem üye sayısında hem de kullanım oranlarında yükseliş yaşandı.
Kayıtlı üye sayısı yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225'e çıkarken, kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı yüzde 1,2 artışla 39 milyon 194 bin 669 oldu.
Ayrıca kitap dışındaki materyal sayısı da yüzde 7,5 artarak 145 bin 62'ye yükseldi.
YAYINCILIKTA ÇİFT HANELİ ARTIŞ
2025 yılında yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 80 bin 921'e ulaştı.
Toplam yayımlanan materyal sayısı ise yüzde 8,6 yükselişle 100 bin 545 olarak kayıtlara geçti. Böylece yayıncılık sektöründe büyümenin devam ettiği görüldü.
AKADEMİK YAYINLAR İLK SIRADA YER ALDI
Yayımlanan eserler konu başlıklarına göre incelendiğinde akademik yayınların ilk sırada yer aldığı görüldü.
Toplam yayınların yüzde 22,3'ünü akademik eserler oluştururken, eğitim alanındaki yayınlar yüzde 21,1'lik pay aldı. Yetişkin kurgu edebiyat eserleri ise yüzde 19,4 ile en fazla yayımlanan türler arasında yer aldı.
Açıklanan veriler, hem basılı hem de dijital kaynaklara yönelik ilginin arttığını ortaya koyarken, özellikle üniversite ve halk kütüphanelerinde kullanıcı sayılarındaki yükseliş dikkat çekti.