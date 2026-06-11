Türkiye’de en çok hangi kitap türleri okunuyor? TÜİK kütüphane istatistiklerini açıkladı!

2025 yılında yayımlanan kitap sayısı yüzde 10,1 artarak 80 bin 921'e ulaştı, akademik yayınlar ise en fazla yayımlanan eserler arasında ilk sırada yer aldı.

Halk kütüphanelerinde üye sayısı yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225'e çıktı ve kullanım oranlarında yükseliş yaşandı.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e geriledi.

Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58'e ulaştı ve özellikle üniversite kütüphanelerinde elektronik kitap koleksiyonları büyüdü.

Türkiye'de kütüphanelere yönelik istatistikler, 2025 yılında kitap sayıları, üye sayıları ve yayımlanan eserlerde artış yaşandığını ortaya koydu. Ülke genelinde hizmet veren kütüphane sayısı artarken, özellikle üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap koleksiyonları dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Kütüphane İstatistikleri verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1.302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ve 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi faaliyet gösterdi.

Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap koleksiyonları büyümeye devam ediyor.

KİTAP SAYISI 118 MİLYONA YAKLAŞTI

Kütüphanelerdeki toplam kitap varlığı 117 milyon 981 bin 58'e ulaştı.

Geçen yıla göre Milli Kütüphane'deki kitap sayısı yüzde 8,7 artışla 1 milyon 989 bin 18'e yükselirken, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782 oldu.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 5,2 artışla 22 milyon 899 bin 378'e çıkarken, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29 olarak kaydedildi.