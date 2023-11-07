EKPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl EKPSS var mı? EKPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

''EKPSS 2024 ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?'' sorusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gelecek yılın sınav takvimi yayımlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. 2024 KPSS, EKPSS, YKS, MSÜ, ALES, TUS, DGS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte EKPSS 2024 tarihi...