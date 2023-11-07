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EKPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl EKPSS var mı? EKPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

2024 EKPSS'nin tarihi belli oldu. İki yılda bir gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gelecek yıl ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki EKPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte? İşte EKPSS başvuru, sınav ve sonuç tarihi...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:26 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:27
EKPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl EKPSS var mı? EKPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

''EKPSS 2024 ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?'' sorusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gelecek yılın sınav takvimi yayımlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. 2024 KPSS, EKPSS, YKS, MSÜ, ALES, TUS, DGS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte EKPSS 2024 tarihi...

2024 EKPSS SINAVI VE BAŞVURU TARİHİ

EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da gerçekleşecek.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

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