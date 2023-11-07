EKPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl EKPSS var mı? EKPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

''EKPSS 2024 ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?'' sorusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gelecek yılın sınav takvimi yayımlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. 2024 KPSS, EKPSS, YKS, MSÜ, ALES, TUS, DGS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte EKPSS 2024 tarihi...
2024 EKPSS SINAVI VE BAŞVURU TARİHİ
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da gerçekleşecek.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ