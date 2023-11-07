AÖL sınavları ne zaman 2023-2024? MEB AÖL 1. 2. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lisesi oturumları online mi, yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı sınav takvimi açıklandı. İşte Açık Öğretim Lisesi 1. 2. dönem sınavları hakkında bilgiler...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı sınav takvimi açıklandı. İşte Açık Öğretim Lisesi 1. 2. dönem sınavları hakkında bilgiler...
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri;
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL sınavları 2020-2024 Eğitim öğretim döneminde yüz yüze uygulanacak.