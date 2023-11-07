PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AÖL sınavları ne zaman 2023-2024? MEB AÖL 1. 2. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lisesi oturumları online mi, yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. ve 2. dönem sınav takvimini yayımladı. Eğitimlerine açıktan devam edenler AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman 2023-2024? Açık Öğretim Lisesi oturumları online mi, yüz yüze mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:44
AÖL sınavları ne zaman 2023-2024? MEB AÖL 1. 2. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lisesi oturumları online mi, yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı sınav takvimi açıklandı. İşte Açık Öğretim Lisesi 1. 2. dönem sınavları hakkında bilgiler...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL sınavları 2020-2024 Eğitim öğretim döneminde yüz yüze uygulanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 16’ncı toplantısı dolayısıyla bugün Özbekistan’a gidiyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA