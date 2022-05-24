DGS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM - 2022 DGS geç başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru gününü kaçırmak istemeyenler için merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
DGS'nin normal başvuru ücreti 190,00 TL'ydi. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti ise %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmesi gerekmektedir.
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?
DGS geç başvuru 2022 tarihi 31 Mayıs olarak duyuruldu.